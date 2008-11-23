بیشترین تخلفات داروخانه ها در تهران اتفاق می افتد

دکتر رسول دیناروند ، معاون غذا و داروی وزارت بهداشت در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا بیشترین تخلفات در داروخانه های تهران صورت می گیرد، افزود: در تهران حدود 1500 داروخانه فعال وجود دارد که کار نظارت بر آنها کمی سخت تر از سایر داروخانه های کشور است.

این در حالی است که دبیر انجمن داروسازان ایران در مورد تخلف برخی داروخانه های تهران در گفتگو با خبرنگار مهر به موضوع میزان سود کم داروخانه ها از فروش دارو اشاره کرده ومی گوید: این وضعیت باعث گران فروشی دارو از سوی برخی داروخانه ها می شود.

به گفته دکتر سعید واقفی، با توجه به نرخ تورم و گران شدن قیمت سایر کالاها، سود حاصل از فروش دارو برای داروخانه ها راضی کننده نیست و در نتیجه برخی از آنها دچار تخلف می شوند.

با این همه معاون غذا و داروی وزارت بهداشت، با رد موضوع تشدید تخلفات داروخانه ها تاکید کرد: حداقل در 90 درصد داروخانه های کشور هیچ گونه دارو یا فرآورده های دارویی و غذایی غیرمجاز وجود ندارد.

دیناروند گفت: اطمینان می دهم در حال حاضر نظارت بر داروخانه ها بسیار بیشتر از نظارت بر فروشگاههای آرایشی و بهداشتی است.

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: شاید سه سال پیش نمی توانستم با جرات بگویم که داروی غیر مجاز در داروخانه ها وجود ندارد اما شرایط امروز به مراتب بهتر از گذشته است و تنها در برخی از استانها ممکن است نظارت ضعیف باشد.

به اعتقاد اغلب داروسازان و پزشکان، علت بروز مصرف غیر منطقی دارو در کشور، ناشی از دسترسی آسان مردم به دارو و همچنین تهیه بدون نسخه برخی اقلام دارویی است. به طوری که برخی از مردم به توصیه دوستان و آشنایان از داروهایی استفاده می کنند که هیچ ضرورتی بر استفاده از آنها نیست و همین مسئله می تواند عوارض ناگواری به دنبال داشته باشد.

دیناروند با اشاره به این مطلب که ورود داروی قاچاق به کشور را همچنان داریم، افزود: کنترل مرزها توسط وزارت بهداشت نیست ولی توصیه ما این است که مردم داروها و فرآورده های دارویی ، غذایی ، آرایشی و بهداشتی را از مکانهای مجاز تهیه کنند.

دیناروند با تاکید بر اینکه اکثر محصولات قاچاق تقلبی هستند ، گفت: محصولات خارجی که برچسب فارسی نداشته باشند را جمع آوری می کنیم.