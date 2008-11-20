کتابخانه ویژه نابینایان در زنجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، در این مراسم مدیرکل امور کتابخانه‌های عمومی استان زنجان گفت: این کتابخانه در زمینی به مساحت 690 متر و با زیربنای 216 متر مربع با 170 میلیون تومان اعتبار برای احداث و 40 میلیون تومان اعتبار برای تجهیز تأسیس شد.

محمد ربیع احمدخانی افزود: مجری این طرح سازمان مسکن و شهرسازی بوده و بهره بردار، کتابخانه‌های عمومی استان است.

وی ادامه داد: در این کتابخانه تجهیزات مختلفی از قبیل برجسته نگار، کامپیوتر و سایر امکانات برای نابینایان مهیا شده است.

احمدخانی افزود: یک هزار عنوان کتاب، دو هزار و 500 حلقه کتاب به صورت صوتی و سایر تجهیزاتی که مورد نیاز این افراد است در اختیار آنها قرار داده شده است و این تنها کتابخانه ای در کل کشور است که اختصاصاً برای نابینایان طراحی و احداث شده است.

