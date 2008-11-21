برگزیدگان چهارمین جشنواره هنر جوان تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم حسن بنیانیان رئیس حوزه هنری گفت: حضور جوانان چند سالی است که نشاط خوبی به حوزه های هنری کشور داده است. هنرمندان پیشکسوت نیز دوست دارند به جوانان کمک کنند تا به عرصه وارد شوند. همواره ما درخواست کردیم فضایی را فراهم کنیم تا پیشکسوتان در استان های مختلف با جوانان علاقمند به هنر کار کنند.

وی با اشاره به هشت مقاله تحقیقی ارائه شده به دوره چهارم جشنواره هنر جوان افزود: ما توقع داشتیم تعداد مقالاتی که به جشنواره ارسال شد بیشتر باشد. هنرهای تجسمی ما از قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران و دوران دفاع مقدس و همچنین دوران سازندگی دارای نقاط اوج و همچنین دوران فراموش شدن داشته است. این جریان جای تحقیق و پژوهش دارد.

این مدیر فرهنگی اظهار داشت: وقتی هنرمندان تجسمی با مسائل مهم کشور پیوند می خورند، وقتی به کنار جریان دفاع مقدس آمده و آثار خود را با آن مفهوم خلق می کنند نظر هنر دوستان را به خود جلب می کنند. این باعث استقبال بیشتری از هنرشان می‌شود.

بنیانیان خاطرنشان کرد: مدتی است مقام معظم رهبری پیوسته در حوزه فرهنگی هشدار می‌دهند و بحث مهندسی فرهنگی و پیوست فرهنگی را مطرح کرده‌اند. پیوست فرهنگی ضمانت اجرایی برای تقاضا آفریدن روی هنرمندان است. مدیران فرهنگی در یک وجه از این جریان باید این پیوست را بدانند و وجه دیگر تحول فرهنگی است و هنرمندان باید آماده حضور در عرصه باشند.

رئیس حوزه هنری با اشاره نیاز به حضور جدی هنرمندان در مناسبات جامعه گفت: این امر باعث می شود که هم به لحاظ مادی در زندگی تأمین باشند و هم با فراغ خاطر به تولید آثار فاخر هنری بپردازند و از طرفی تولید آثار فاخر نیازمند این است که مدیران فرهنگی ما هنر را بفهمند و برای هنرمند تقاضا ایجاد کنند.

در ادامه مرتضی اسدی دبیر جشنواره چهارم به ارائه گزارش خود پرداخت و بعد از قرائت بیانیه هیئت داوران جوایزه بخش های مختلف اعم از نقاشی، طراحی، پوستر، تصویرسازی، کاریکاتور و خوشنویسی به شرح ذیل اهدا شد:

در بخش نقاشی با موضوع "منظره ایرانی" بهرام غنچه پور، هیرش شیوا و علی شفیع آبادی رتبه سوم تا اول را از آن خود کردند. همچنین در بخش نقاشی با موضوع "نوگرایی در عالم خیال" نیز عسل پیروی و لیلی رشیدی به صورت مشترک رتبه سوم و راضیه بابایی و حسن روح الامینی رتبه دوم و اول را کسب کردند.

در رشته طراحی بخش "چهره" پرویز آذرتاش، مژده توحیدی و همین نسیمی و در بخش "موضوعی" نیز بهمن کیانی آزاد، لیلا حاجیان و مریم مولیایی رتبه های سوم تا اول را از آن خود کردند.

در رشته پوستر بخش "اما خمینی (ره ) و انقلاب اسلامی"، علی زنده روی و حسین یوزباشی رتبه سوم و دوم را از آن خود کردند و رتبه اول به صورت مشترک به محمد گلسرخی و سید محمد علی عدنانی رسید. در بخش پوستر "جشن های شعبانیه" هم محمدصابر شیخ رضایی، علی آقاحسین پرور و ناهید عسگری رتبه های سوم تا اول را کسب کردند.

در رشته تصویرسازی در بخش "محمد امین، دوره جوانی پیامبر اکرم (ص)" مریم نوحیزآذر و ناهید عسگری به صورت مشترک رتبه سوم و مریم حسن نژاد و حسن روح الامینی رتبه های دوم و اول را از آن خود کردند. در بخش "خاوران نامه ابن حسام سده نهم هجری" نیز رتبه های سوم تا اول به ملیکا سعیدا، الهام معصومی و نجوا عرفانی رسید.

هیئت داوران چهارمین جشنواره "هنر جوان" در رشته کاریکاتور بخش "دموکراسی" آثار محمدامین آقایی، جابر اسدی و محمود نظری را به عنوان رتبه های سوم تا اول انتخاب کردند و در بخش "چهره" نیز چهره ایمان صادقی، محمدرضا اکبری و محمد مظفری زاده یزدی به عنوان رتبه های سوم تا اول معرفی شدند.

در رشته خوشنویسی بخش "نستعلیق" رتبه های سوم تا اول به مصطفی رضایی، عباس سلطان آبادی و صفر گالشی حور رسید و در بخش "شکسته" نیز پوریا پورمشکی، میثم سلطانی و سید امید سیدآقایی رتبه های سوم تا اول را کسب کردند.

همچنین مریم بیگ مرادی در بخش نقاشی به جایزه ویژه زنده یاد ابوالفضل عالی دست یافت.