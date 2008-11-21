مازندران به 72 کتابخانه جدید نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی محسنی شامگاه پنج شنبه در آیین تجلیل از کتابداران برتر غرب مازندران در چالوس افزود: اکنون 57 کتابخانه با سطح 33 هزار متر مربع در استان وجود دارد که به ازای هر یک نفر یک متر مربع فضا وجود دارد.

وی اظهار داشت: با افتتاح هفت کتابخانه و افزایش زیربنای چهار هزار و صد متر به یک متر مربع فضای مطالعه دست یافتیم.

وی خاطر نشان کرد: در برنامه میان مدت بهبود و توسعه کتابخانه استان که تدوین شد در مناطق دارای سه هزار نفر جمعیت باید کتابخانه ثابت ایجاد شود.

محسنی اظهار داشت: تحقق این هدف در صورت تامین اعتبار در یک زمان ده سال محقق می شود.

مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی مازندران خواستار مشارکت بیشتر افراد خیر و نیکوکار شد.

وی اضافه کرد: با اعتبارات دولتی، دستیابی به این هدف در برنامه زمان بندی شده ممکن نیست.

650 هزار جلد کتاب در کتابخانه های مازندران وجود دارد.