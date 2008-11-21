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۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۲۶

مازندران به 72 کتابخانه جدید نیاز دارد

مازندران به 72 کتابخانه جدید نیاز دارد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی مازندران گفت: برای توسعه سرانه فضای مطالعه در استان به 72 کتابخانه جدید نیاز است.

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی محسنی شامگاه پنج شنبه در آیین تجلیل از کتابداران برتر غرب مازندران در چالوس افزود: اکنون 57 کتابخانه با سطح 33 هزار متر مربع در استان وجود دارد که به ازای هر یک نفر یک متر مربع فضا وجود دارد.

وی اظهار داشت: با افتتاح هفت کتابخانه و افزایش زیربنای چهار هزار و صد متر به یک متر مربع فضای مطالعه دست یافتیم.

وی خاطر نشان کرد: در برنامه میان مدت بهبود و توسعه کتابخانه استان که تدوین شد در مناطق دارای سه هزار نفر جمعیت باید کتابخانه ثابت ایجاد شود.

محسنی اظهار داشت: تحقق این هدف در صورت تامین اعتبار در یک زمان ده سال محقق می شود.

مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی مازندران خواستار مشارکت بیشتر افراد خیر و نیکوکار شد.

وی اضافه کرد: با اعتبارات دولتی، دستیابی به این هدف در برنامه زمان بندی شده ممکن نیست.

650 هزار جلد کتاب در کتابخانه های مازندران وجود دارد.

کد مطلب 786857

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