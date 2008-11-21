کاله آمل در والیبال دسته یک کشور صدرنشین باقی ماند

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که پنج شنبه شب از هفته هشتم این رقابت ها در سالن ورزشی پیامبر اعظم آمل برگزار شد تیم کاله آمل سه بر یک میهمان خود تیم تراکتورسازی تبریز را شکست داد.
از این مسابقه تماشاچیان آملی با حضور در سالن به شدت تیم کاله را تشویق کردند.
تیم کاله آمل با این پیروزی جمع امتیازهای خود را به 15 رساند تا همچنان به عنوان تیم نخست این رقابت های یکی از مدعیان جدی برای قهرمانی در این فصل باشد.
تیم کاله آمل فقط در بازی نخست خود نتیجه را باخت اما در هفت دیدار گذشته خود برابر هیچ تیمی شکست نخورد.
تیم کاله در هفته نهم رقابت های والیبال دسته یک باشگاههای کشور یکشنبه هفته آینده در آمل میزبان نماینده کاشان است.
تیم والیبال کاله آمل تنها نماینده مازندران امسال در رقابت های لیگ دسته یک والیبال باشگاههای کشور حضور دارد.
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