حضور مردم اساسی ترین عامل شکست معادلات غرب علیه ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، احمدی نژاد شامگاه پنچشنبه در گفتگو با خبرنگاران رسانه ها و مطبوعات محلی استان زنجان گفت: هیچ قدرتی نمی‌تواند با مردم ایران مقابله و در برابر آن ایستادگی کند و حضور مردم در صحنه می تواند ادبیات حاکمان جهان در تغیر می دهند.

وی با تاکید بر اینکه حضور مردم در صحنه امروز موجب اقتدار و عزت در صحنه های مختلف برای ملت ایران شده است، ادامه داد: یکی از عوامل شکست اندیشه های لیبرال و لیبرال دموکراسی در جهان حضور مردم در صحنه است.

رئیس جمهور با اشاره به حضور گسترده و پرشور مردم زنجان در مراسم استقبال از وی گفت: حضور مردم زنجان اثبات زنده بودن، اقتدار و حیات یک ملت است.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه حضور مردم در صحنه نشان از اقتدار و عزت یک ملت از اعماق تاریخ است، افزود: مردم وقتی در صحنه های مختلف می شوند، اقتدار و ایستاده گی خود را نشان می دهد.

وی تغییر ادبیات سیاسی دولتهای غرب در بحث صلح آمیز هسته ای را نشان از حضور وعظمت تاریخی و تاثیر گذار ملت ایران دانست و افزود: خیلی ها ارزش حضور مردم و توانمندی تغییر در معالات جهانی و اندیشه را نمی دانند.

احمدی نژاد با اشاره به اینکه بوش و دولتهای غربی در بحث انرژی صلح آمیز هسته‌ای ملت ما را تهدید می‌کردند، افزود: ولی وقتی حضور گسترده و باشکوه مردم را در صحنه‌ها می‌دیدند از گفته‌های خود عقب‌نشینی می‌کردند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه حضور گسترده مردم در صحنه‌ها همه معادلات جهانی را بر هم می‌زند، تصریح کرد: حضور مردم در صحنه‌ها تجلی قدرت خداست.

احمدی نژاد رسیدن یک ملت را به جایگاه مقتدر وعظیم را نیازمند رشادتها، ایستادگی های و خوردن خون دلها دانست و گفت: عظمتها و هویت تاریخی یک ملت یک شبه شکل نمی گیرد بلکه برای تحقق عظمت واقتدار یک ملت رشادتها، ایستادگیهای و خوردن خون دلهای زیادی نیاز است و یکشبه هیچ چیز محقق نمی شود.

احمدی نژاد با اشاره به اینکه عده‌ای می‌گویند که مردم می‌آیند تماشا کنند، گفت: بله من هم می‌گویم ولی مردم می‌آیند که اقتدار و صلابت خود را تماشا کنند.

محمود احمدی‌نژاد در ادامه با تقدیر از حضور گسترده مردم در استقبال از هیئت دولت افزود: مردم زنجان دیروز با حضور خود در مراسم استقبال از هیئت دولت حماسه آفریدند.

احمدی‌نژاد با عنوان اینکه مردم زنجان یک سرمایه مهم و تاثیرگذار برای نظام اسلامی ایران هستند، اظهار داشت: استان زنجان نماد نجابت ملت ایران و کانون جوشش انسان‌های پر تلاش و با استعداد است.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به نقش پیشتاز و تاثیر گذار مردم زنجان در شکل گیری فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی افزود: اقتدار وعظمت امروز ایران در عرصه های مختلف مرهون ایثار و جان گذشتگی ملت ایران بوده که مردم زنجان در این عرصه همواره نقش پیشتاز داشتند.

احمدی نژاد با اشاره به اینکه مردم زنجان بیشترین فواید را برای کشور داشته است، گفت: این مردم کمترین هزینه را نیز برای ایران داشته‌اند که باید از این مردم تقدیر کرد.

رئیس جمهور در ادامه سه عامل را برای آبادانی و پیشرفت یک منطقه ضروری دانست و اظهار داشت: یکی از این عوامل اتحاد و همدلی و دیگری کار و تلاش و سومین عامل که عامل مهم و تاثیرگذاری است تصویری است که از استان ارائه می‌شود.

احمدی نژاد عامل وحدت را مهمترین عامل در راستای تحقق اهداف وبرتری یک ملت دانست و افزود: هیچ عاملی نمی تواند با قدرت یک ملت مقاومت کند که این روند مهم در شکست قدرت منطقه در جنگ33 روز در مقابله با جمعیت کم ولی بزرگ و متحد حزب الله می بینیم.

وی همچنین با اشاره به اینکه استان زنجان دارای قابلیت‌ها و ظرفیت‌های فروانی است به رسانه‌های استان توصیه کرد که از این استان تصویری زیبا ارائه کنند

احمدی نژاد با تاکید کرد که ارائه تصویری زیبا و مطلوب موجب ایجاد تحول در یک جامعه می شود، استان زنجان را به لحاظ برخورداری از توانمندیهای و پتانسیل های مطلوب سرمایه گذاری در جایگاه مهمی دانست و گفت: تصویری که از استان مخابره می شود کار رسانه ها است.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اینکه برای توسعه و پیشرفت استان زنجان 160 مصوبه در هیئت دولت مصوب شده است، تصریح کرد: امیدواریم با پیگیری مسئولان استان و اجرای آنها شاهد شکوفایی در این استان مستعد باشیم.

احمدی‌نژاد با اشاره به بخشی از این مصوبات تصریح کرد: مصوب شدن 28 طرح صنعتی، ایجاد شهرک شماره چهار زنجان، ایجاد منطقه اقتصادی، معافیت 10ساله برای واحدهای صنعتی جدید الاحداث، احداث بزرگراه شمالی و جنوبی شهر زنجان، گارزسانی به مناطق روستایی و شهری استان و ایجاد 14 منطقه گردشگری از جمله این طرح‌ها است.

وی ایجاد باغ گیاه شناسی، اجرای شبکه سه و چهار سد گلابر، اختصاص 50 میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه، احداث 20 مجموعه ورزشی روستایی، احداث استخر سرپوشیده سلطانیه، احداث دو سالن سرپوشیده در زنجان و تکمیل برخی پروژه‌های ورزشی را بخشی از مصوبات هیئت دولت عنوان کرد.