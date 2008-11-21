فهرست 160 مصوبه دولت برای عمران و آبادانی زنجان

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، در این جلسه که به ریاست دکتر محمود احمدی نژاد و با حضور اعضاء هیئت وزیران در محل استانداری شهر زنجان به مدت بیش از چهار ساعت برگزار شد، طرح ها و پروژه های مهمی برای افزایش سطح رفاه، توسعه، امنیت و آبادانی استان زنجان به تصویب رسید.

اهم این مصوبه ها به شرح زیر است:

** زیر بنایی:

الف) صنعت و اشتغال:

• معافیت مالیاتی 10 ساله برای واحدهای جدید الاحداث در شهرکها و نواحی صنعتی شهرستانهای ایجرود، ماهنشان، طارم، خدابنده، سلطانیه و بخشهای محروم استان (خارج از شعاع 30 کیلومتر مرکز استان) پس از بهره برداری منوط به اینکه میزان معافیت مذکور در توسعه سرمایه گذاری واحدهای مذکور هزینه شود

• اجرای 28 طرح بزرگ اقتصادی به مبلغ 3792 میلیارد ریال در قالب طرح آمایش صنعتی در استان

• اجرای طرحهای اکتشاف ژئوشیمیایی و شناسایی مواد معدنی تبخیری و تهیه نقشه 1:25000 زمین شناسی مناطق مورد نظر در استان

• مطالعه و بررسی توسعه خوشه صنعتی روی در سال1387

• مطالعه و ایجاد مرکز فناوری و کسب و کار

• مطالعه و احداث شهرک صنعتی شماره 4 زنجان

• احداث و تجهیز آزمایشگاه های اداره کل استاندارد استان

• مطالعه و ایجاد پارک علم و فناوری در استان با هماهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

• مطالعه و احداث یک واحد تبدیل متانول به پلی پروپلین و مشتقات آن در استان توسط بخش غیردولتی با تأمین گاز توسط وزارت نفت

• اختصاص مبلغ50 میلیارد ریال برای ایجاد زیرساخت های معادن استان در سال 1388

• مطالعه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در استان.

ب) راه:

• احداث بزرگراههای شمالی و جنوبی زنجان

• چهار بانده کردن جاده ترانزیت، محور سه راهی سلطانیه- ابهر تا انتهای حوزه استحفاظی استان و16 کیلومتر محور ابهر به تاکستان

• ارتقاء راه محور سلطانیه- خدابنده همراه با کمربندی شهر قیدار به راه اصلی

• تسریع در عملیات اجرایی احداث تقاطع غیرهمسطح راه ارتباطی سلطانیه و خدابنده با آزادراه زنجان- قزوین

• تکمیل محور درام به هشتجین خلخال

• مطالعه ارتقاء راه ابهر- قیدار به راه اصلی در سال 1387

• توسعه ایستگاه راه آهن زنجان و مطالعه توسعه ایستگاههای خرمدره و ابهر

• مطالعه امکان‌سنجی اتصال مراکز تجاری، معادن و شهرک های صنعتی استان به شبکه راه آهن

• تکمیل عملیات احداث راه تهم- چورزق تا سال 1388

• اختصاص کمک برای تکمیل و تجهیز فرودگاه زنجان

ج) مسکن:

• احداث 1200 واحد مسکونی درقالب طرح اقتصادی وسرمایه گذاری توسط سازمان تأمین اجتماعی

• تأمین اعتبار ایجاد زیرساختهای شهرکها و زمین های مربوط به مسکن مهر

• واگذاری 40 هکتار از اراضی شهرک کهناب از محل علی الحساب 10 درصد به شهرداری زنجان

• اختصاص مبلغ20 میلیارد ریال جهت کمک به بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده محور«شهید دلجویی» - «داودقلی» (علاوه براعتبار پرداخت شده) در سالهای1387 و 1388

• احداث250 واحد مسکونی برای محرومین شهری

• اختصاص 20 میلیارد ریال جهت اجرای پروژه های مناطق محروم استان.

د) آب و کشاورزی:

• امهال یکساله کلیه اقساط وامهای کشاورزان خسارت دیده استان از خشکسالی و سرمازدگی در سال زراعی 1386 و 1387

• صدور مجوز و اعطای کمک مالی جهت ایجاد پایانه صادراتی محصولات کشاورزی و باغی استان به میزان 10درصد سرمایه گذاری پروژه توسط بخش غیردولتی

• اختصاص مبلغ10 میلیارد ریال به منظور تأمین یارانه سود تسهیلات تخصیصی جهت متقاضیان بخش غیردولتی ساخت سیلو و انبارهای مکانیزه نگهداری و ذخیره سازی گندم و غلات در سال1378

• اختصاص مبلغ60میلیارد ریال جهت اجرای عملیات آبخیزداری در استان

• تأمین و انتقال آب به منظور توسعه باغات در سطح 1100 هکتار از اراضی شیبدار استان طی سالهای1387 و1388

• مطالعه و اجرای شبکه آبیاری، زهکشی، تجهیز و نوسازی در 3000 هکتار اراضی کشاورزی استان طی سالهای 1378 و 1388

• تقویت ایستگاه تحقیقاتی زیتون طارم

• انجام مطالعات برآورد سطح، تهیه نقشه و استعداد یابی اراضی کشاورزی با استفاده از سیستم GIS

• پیش بینی اعتبار برای ایجاد یگان حفاظت از جنگلها و مراتع کشور در لایحه بودجه سال 1388

• اختصاص سالانه15 درصد از اعتبار تولید نهال کشور طی سالهای 1387 و 1388 به عنوان کمک بلاعوض جهت تولید نهال در استان

• اختصاص مبلغ 200 میلیارد ریال از محل کمک های فنی و اعتباری جهت توسعه پروژه های انتقال آب و مصرف بهینه آب در طرحهای کشاورزی استان طی سالهای 1388 و 1389

• تأمین اعتبار مورد نیاز برای اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در سطح 3هزار هکتار از اراضی استان در سال 1387 و پیش بینی اعتبار برای اجرای تا10 هزار هکتار در سال 1388 و 1389

• اختصاص مبلغ 10 میلیارد ریال جهت کمک به اجرای طرحهای کشاورزی استان در سال 1387

• شروع به احداث پست انتقال400 کیلوولت ایجرود و اتصالات آن در سال1387

• خرید و نصب تله مترینگ در طرح آبرسانی زنجان

• تقویت اعتبار مطالعات طرحهای تأمین و انتقال آب شرکت آب منطقه ای زنجان در سال1388

• تأمین اعتبار کافی برای مطالعه واجرای پهنه بندی سیل و ساماندهی رودخانه قزل اوزن (در محدوده استان) در سال1387

• اجرای شبکه های 3 و4 سد گلابر با افزایش اعتبار طرح از طریق فاینانس جهت برقراری سیستم آبیاری قطره ای تقاضا مدار و هوشمند

• تکمیل رینگ اصلی آبرسانی و مخازن آب با تغییر شرح عملیات طرح آبرسانی به شهر زنجان

• تامین اعتبار کافی جهت کمک به بازسازی و اصلاح تأسیسات و شبکه توزیع آب شرب شهرهای استان در سال 1387

• ایجاد تأسیسات فاضلاب شهرهای قیدار، هیدج، صائین قلعه و آب بر

• پیش بینی اعتبار برای مطالعات سدهای استان

• مطالعه احداث سد و نیروگاه برق آبی در سطح استان

• تأمین اعتبار طرحهای تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب استان از محل اعتبارات سدهای کوچک و زودبازده

• صدور مجوز استفاده از تسهیلات فاینانس خارجی برای طرحهای تأمین منابع آب که از سوی استان ارائه می شود

• تأمین اعتبار مورد نیاز تکمیل سدهای گلابر، کینه ورس و تالوار به نحوی که در سال 1388 عملیات اجرایی این سدها به اتمام برسند

• تقویت اعتباری مناسب برای اجرای سدهای مشمپا و مراش در سال1388 .

و) انرژی:

• احداث 43 کیلومتر خط انتقال گاز10 اینچ زرین رود- گرماب (پس از احداث خط لوله سوم آذربایجان) در سال1388

• تقویت خط انتقال گاز 12 اینچ زرین آباد- قیدار از طریق خط 30 اینچ زنجان- حلب و بیجار در سال 1387

ز) سایر موارد:

• نصب و راه اندازی 32 سایت تلفن بی سیم روستایی

• واگذاری تلفن منازل در60 روستای استان

• بهره برداری از75کیلومتر فیبر نوری جهت زیرساخت (استانی)

• ایجاد مسیر دوم انتقال رادیویی منطقه طارم. (3لینک)

• توسعه و جایگزینی 30 دستگاه سوییچ کم ظرفیت روستایی

• نصب و راه اندازی10 سایت آنتن و رپیتر تلفن همراه

• نصب و راه اندازی 25 دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی

• بررسی و ارتقاء گمرک استان

• اختصاص کمک مالی به میزان 10 درصد سرمایه گذاری بخش غیردولتی جهت احداث فاز (2) و (3) پروژه نمایشگاه های دائمی بین المللی استان

• ایجاد شعبه صندوق تعاون در شهرستان ماهنشان

• اختصاص حداقل مبلغ 15 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه جهت آزادی زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد

• اختصاص مبلغ یک میلیارد ریال جهت خرید دو دستگاه مینی بوس و دو دستگاه خودروی ون زندانی بر

• احداث ندامتگاه (بازداشتگاه) شهرستان خدابنده

• احداث سالن تشریح در شهرستانای زنجان وابهر

• احداث مجتمع قضایی زنجان

• اختصاص مبلغ یک میلیارد ریال به مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان جهت خرید 6 دستگاه خودروی آموزشی

• اختصاص مبلغ90میلیارد ریال جهت پرداخت سود تسهیلات، آموزش کسب و کار، آموزش فنی و حرفه ای، کارورزی، فارغ التحصیلان دانشگاهی استان جهت مطالبات مربوط و نظارت بر تسهیلات

• صدور مجوز استخدام30 مربی جهت تأمین مربی مراکز جدید آموزشهای فنی و حرفه ای استان

• اختصاص مبلغ142 میلیارد ریال جهت توسعه و اجرای طرحهای شهرداریها و دهیاریها

• اختصاص 60 دستگاه اتوبوس، 300 دستگاه تاکسی (طرح توسعه)،800دستگاه تاکسی جایگزین مسافربرهای شخصی،120 دستگاه تاکسی جهت نوسازی و50 دستگاه ون

• احداث5 باب سالن چندمنظوره

• اختصاص مبلغ 120 میلیارد ریال جهت انجام کارهای ستاد پیشگیری از حوادث غیرمترقبه در استان

• مطالعه و احداث ساختمان سازمان مسکن و شهرسازی استان.

** اقتصادی:

• اختصاص مبلغ50 میلیارد ریال وام قرض الحسنه

• افزایش اختیارات بانک های عامل استان و شعبات ارزی عضو شبکه SWIR

• اختصاص مبلغ 500 میلیارد ریال وام قرض الحسنه برای اجرای طرحهای اشتغالزایی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی

• اختصاص مبلغ25 میلیارد ریال تسهیلات به شرکتهای تعاونی فارغ التحصیلان، ایثارگران و بانوان با 10 درصد سهم آورده در سال 1378

• اختصاص مبلغ75 میلیارد ریال تسهیلات سرمایه ایجادی و در گردش به تعاونیهای استان از منابع داخلی و تودیع سپرده صندوق تعاون.

** فرهنگی و رفاهی:

• اختصاص مبلغ89میلیارد ریال جهت انجام فعالیتهای کمک به محرومین و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی

• اختصاص مبلغ 5 میلیارد ریال به منظور کمک به تکمیل، تعمیر و تجهیز مساجد و حسینیه‌ها، مصلی ها و مدارس علمیه استان. • اختصاص مبلغ 3 میلیارد ریال به منظور کمک به تشکل های (غیردولتی) قرآنی استان

• بمطالعه و احداث مجتمع فرهنگی، هنری (تالار بزرگ شهر) زنجان

• تجهیز کتابخانه مرکزی زنجان در سالهای 1388 و1389

• احداث موزه هنرهای معاصر و گالری هنر

• اجرای طرح جامع فناوری اطلاعات و شبکه مجازی خصوصی (VPN) برای کتابخانه‌های استان

• اختصاص 150 هزار جلد کتاب مازاد بر سهمیه به استان

• تکمیل و تجهیز 14 کتابخانه عمومی روستایی در مراکز دهستانها (200 میلیون ریال به ازاء هر کتابخانه)

• اختصاص مبلغ 4 میلیارد ریال به منظور کمک به فعالیتهای فرهنگی در سال1387

• احداث دانشکده علوم قرآنی

• احداث و تجهیز مجتمع های فرهنگی سلطانیه و زرین آباد ایجرود و کتابخانه عمومی آب‌بر در سال 1388

• اختصاص مبلغ 12 میلیارد ریال به منظور ارتقاء سطح پوشش شبکه های تلویزیونی از طریق ایجاد 40 ایستگاه

• اختصاص مبلغ 4.5 میلیارد ریال به منظور تکمیل خط فیبرنوری برای ایستگاه پرقدرت تلویزیونی

• اختصاص مبلغ 1.8 میلیارد ریال به منظور تجهیز صدا و سیمای مرکز استان زنجان به استودیوی مجازی

• اختصاص مبلغ 20 میلیارد ریال جهت احداث مرکز جامع فرهنگی و توانبخشی ایثارگران

• اختصاص مبلغ 30 میلیارد ریال جهت ساماندهی گلزار شهدای استان.

** بهداشتی و آموزشی:

• مطالعه احداث آموزشکده های فنی حرفه ای پسرانه ابهر و دخترانه خرمدره و آموزشکده کشاورزی زنجان

• اختصاص مبلغ40 میلیارد ریال به منظور تجهیز کارگاهها و آزمایشگاههای آموزشکده‌الغدیر زنجان و مدارس استان

• اختصاص مبلغ 15 میلیارد ریال جهت تأمین تجهیزات جایگزین مدارس شبانه روزی سطح استان در سال 1387

• احداث خانه معلم برای مراکز شهرستانهای فاقد آن و 12 باب کانون فرهنگی – تربیتی

• احداث یک باب دبیرستان کاردانش در خدابنده، یک باب دبیرستان شبانه روزی در ایجرود بالا و یک باب هنرستان کشاورزی در طارم

• خرید و تخصیص 40 دستگاه مینی بوس برای مدارس شبانه روزی استان

• اختصاص سی میلیارد ریال جهت تقویت بودجه بازسازی و نوسازی مدارس غیر مقاوم استان

• تکمیل وتجهیز ساختمان نیمهتمام دانشکده داروسازی موجود در پردیس و مطالعه و احداث دانشکده جدید

• احداث ساختمان جدید یا تکمیل ساختمان الحاقی نیمه تمام بیمارستان دکتر بهشتی به منظور ایجاد آزمایشگاه مرجع غذا و دارو.

• اختصاص آمبولانس و تجهیزات مورد نیاز 6 پایگاه امداد جاده ای

• اختصاص مبلغ 10 میلیارد ریال جهت احداث، تکمیل، تعمیروتجهیز مراکز بهداشتی- درمانی، خانه های بهداشت و پایگاه بهداشت استان

• مطالعه احداث ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال 1387

• مطالعه امکان سنجی اجرای فاز دوم بیمارستان آموزشی زنجان (آیت اله موسوی)

• مطالعه احداث خوابگاه دانشجویی در محل پردیس در سال 1387

• اختصاص 178 میلیاردریال جهت اجرای پروژه های آمزش عالی استان (تکمیل و تجهیز مراکز نیمه تمام دانشگاههای پیام نور، احداث دانشکده های علوم اجتماعی و مدیریت، هنر و معماری، تکمیل دانشکده کشاورزی و احداث گلخانه پژوهش و تحقیقاتی، زیست شناسی، زمین شناسی، مهندسی رایانه و IT و نقشه برداری و ... )

• احداث خوابگاه دانشجویان مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه استان درسال 1388

• کمک به ایجاد باغ گیاه شناسی به منظور جمع آوری و نگهداری ارقام مختلف گیاهان استان در دانشگاه زنجان.

** گردشگری و محیط زیست:

• واگذاری بنای قدیم اداره دارایی زنجان که در زمره آثار ملی و فرهنگی ایران به ثبت رسیده برابر ماده 114 قانون محاسبات عمومی کشور به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

• تعیین 14 منطقه به عنوان مناطق نمونه گردشگری

• تأسیس پایگاه پژوهشی مردان نمکی در معدن نمک چهرآباد در سال 1387

• مطالعه امکان سنجی احداث زیرساختهای گردشگری غارهای زرین غاز، خرمنه سر و کتله‌خور در سال 1387

• مرمت و تجهیز 14 بنای تاریخی استان جهت تبدیل به موزه

• مطالعه احداث موزه بزرگ استان در سال 1387

• انجام مطالعات ایجاد شهرک تخصصی و بازارچه صنایع دستی استان در سال 1387

• مطالعه امکان سنجی گردشگری در دو محور تهم- طارم- ماسوله و زنجان- سلطانیه- همدان در سال 1387

• آزادسازی حریم گنبد سلطانیه

• اختصاص مبلغ 3.5 میلیارد ریال جهت تجهیز آزمایشگاه محیط زیست استان

• اختصاص مبلغ 4 میلیارد ریال جهت خرید مستثنیات مناطق محیط زیست در سالهای 1387 و 1388.

** ورزشی:

• احداث استخر در شهرستانهایی که فاقد آن می باشند

• اختصاص 25 میلیارد ریال جهت کمک به تکمیل و تجهیز مجموعه ورزشی کارگران شهرستان زنجان

• تکمیل مجموعه ورزشی انقلاب (پیست تارتان، تأسیسات و روشنایی و ...) در سال 1388

• احداث 2 باب سالن سرپوشیده تنیس، تیر و کمان و پیست اسکیت در زنجان در سال 1388

• احداث پیست اسکی چمن پاپایی در سال 1388

• احداث 20 مجموعه ورزشی روستایی (فاز یک) در سال 1388

• اختصاص مبلغ 100 میلیارد ریال جهت احداث استخر قهرمانی سه گانه زنجان.