فعاليت بانك هاي خارجي در ايران براي شكستن انحصار بازار پول ضروري است

يك كارشناس اقتصادي مسائل اقتصادي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: چنانچه شبكه بانكي قادر به تجهيز مطلوب منابع و تزريق آن به بخش هاي مولد اقتصادي بود، ورود بانك هاي خارجي به ايران غير ضروري مي نمود اما در شرايط فعلي هر چند ورود اين بانكها با فرار سرمايه همراه است اما الزامي است.

محمد قلي يوسفي افزود: در شرايط فعلي كه فعاليت شبكه بانكي متاثر از فعاليت هاي سياسي داخلي است و تنها گروه محدودي بخش بزرگي از تسهيلات و اعتبارات بانكي را دريافت مي كنند كه فعاليت آنها مولد و در راستاي رشد اقتصادي نيست، ورود بانك هاي خارجي مي تواند راهكاري براي تامين منابع مورد نياز بخش هاي مولد باشد.

وي حضور بانك هاي خارجي را به لحاظ اينكه تحت تاثير گروه هاي ذي نفع و مافياي قدرت نيستند در كشور بسيار موثر دانست.

يوسفي با اشاره به پايين بودن نرخ بهره در بانك هاي بين المللي گفت: بازار پول ايران با توجه به بالا بودن نرخ هاي بهره چه براي سرمايه گذاري و چه جذب منابع بازاري بكر براي منابع خارجي محسوب مي شود.

وي افزود: با ورود اين بانك ها به كشور و رقابتي كه با ورود آنها در بازار پول و سرمايه ايجاد مي شود علاوه بر شفاف سازي بازار و از بين رفتن رانت و رانت خواري ها، كارايي در بازار حاكم خواهد شد.

به گفته وي، اگر چه اين بانك ها به دنبال منافع خود هستند اما مي توانند شرايط ورود فناوري روز و تحولات بين المللي بازار پول و سرمايه را وارد ايران كنند.

