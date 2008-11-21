مجتمع فرهنگی، آموزشی روستای "اژدهاتو" در استان زنجان کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان در این مراسم گفت: پیش بینی شده است بالغ بر 100 میلیار ریال جهت اتمام این طرح مورد نیاز است.

محمد پورجعفری با عنوان این که متاسفانه تاکنون هیچگونه خوابگاهی در سطح استان نداشت ایم، افزود: با احداث این مجتمع بسیاری از مشکلات مددجویان در زمینه آموزشی و فرهنگی حل خواهد شد.

وی ادامه داد: هم اکنون نزدیک به 9 هزار دانش آموز و دانشجو از خدمات این نهاد بهره مند می‌باشند.

مدیر کل کمیته امداد استان زنجان با عنوان این که در حال حاضر 600 واحد مسکونی با سرانه 150 میلیون ریال در حال واگذاری به مددجویان است، افزود: با دور دوم سفر رئیس جمهور و هیأت دولت به استان اعتباری بالغ بر 550 میلیارد ریال در زمینه بحث مسکن مددجویان برای نهادهای کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی و صندوق رفاه امام رضا (ع) در نظر گرفته شده است.