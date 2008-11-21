250 هزار نفر در نظام مهندسی ساختمان کشور عضویت دارند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین ویزواری شامگاه پنجشنیه در جلسه شورای مرکز سازمان نظام مهندسی کشور در تالار فخرالدین اسعد گرگانی افزود: متاسفانه هنوز نهادها و مسوولان تصمیم گیر از قدرت فنی و علمی این سازمان بهره چندانی نمی برند.

وی اظهار داشت: نقش بزرگترین نهاد صنفی کشور به عنوان مرجع و مشاور در اجرای طرحهای بزرگ و کوچک آنگونه که باید دیده نشده است.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه گلستان طی چند دهه از استانهای محروم کشور به شمار می امد ولی با تکیه بر نیروی انسانی متخصص در راه توسعه گام نهاده است.

به گفته ویزواری، نقش سازمان نظام مهندسی گلستان با تکیه بر دانش و تعهد نقش تاریخی است و مهندسان باید این نقش را درک کنند.

این عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور بیان داشت: ایفای این نقش دلپذیر زمانی دلپذیرتر می شود که متولیان و سیاستگذاران توسعه یاری مناسب کنند.

آیت الله سیدکاظم نورمفیدی نماینده ولی فقیه در گلستان نیز در این جلسه گفت: وجود سازمان نظام مهندسی لازم و ضروری است.

وی افزود: عملکرد سازمان نظام مهندسی در امر ساختمان سازی برای ساخت مسکن ایمن و مقاوم بر کسی پوشیده نیست.

وی اظهار داشت: همکاری همه نهادها و دستگاهها برای جاافتادن سازمان نظام مهندسی در جامعه نیاز است، زیرا این سازمان واجب شرعی است و فرهنگ مراجعه به متخصص باید جا افتد.

یحیی محمودزاده استاندار گلستان نیز گفت: ما به عنوان مهندس باید به دنبال کار قوی برای مردم باشیم زیرا کار خوب نشاط عمومی را برای جامعه به ارمغان می آورد.

بیش از دو میلیون مترمربع پروانه ساختمانی در استان گلستان صادر شده است.

شماری از مسوولان و کارشناسان بخش مسکن در این همایش یکروزه شرکت داشتند.