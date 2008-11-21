۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۳۱

15 میلیارد ریال برای تامین آب آشامیدنی روستایی گنبد اختصاص یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: فرماندار گنبدکاووس گفت: 15 میلیارد ریال برای تامین آب آشامیدنی روستایی این شهرستان اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در گنبد، غلامعلی سوسرایی شامگاه  پنجشنبه درکمیته برنامه ریزی این شهرستان افزود: اجرای این طرح ها دررفع مشکل تامین آب آشامیدنی مناطق روستایی منطقه تاثیر گذار است.

وی اظهار داشت: تاکنون 70 درصد اعتبارات تملک دارایی شهرستان جذب و تخصیص یافته است.

وی، با اشاره به بهره برداری 30 طرح بزرگ در قالب طرح سیمرغ بمناسبت دهه فجر در استان خاطرنشان کرد: از این شمار شش طرح با اعتباری بیش ازشش میلیارد و 500 میلیون ریال دراین شهرستان بهره برداری می شود.

به گفته سوسرایی، سد دانشمند و کانال آن، سالن چند منظوره ورزشی، احداث سالن ورزشی مرکز شهرستان گنبدکاووس، احداث مدرسه 16 کلاسه بنفشه، تجهیز شبکه آبیاری و زهکشی اطراف سد گلستان از جمله این طرحها است.

فرماندار گنبد کاووس بیان داشت: برای حضور گسترده و پررنگ مردم در این جشن ملی باید برنامه ریزی شود و شوراهای اسلامی و دهیاران در این زمینه همکاری مناسب داشته باشند.

شهرستان 295 هزار نفری گنبد کاووس در شرق استان گلستان واقع شده است.

