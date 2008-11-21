40 میلیون نفر در کشور زیر پوشش سهام عدالت قرار می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حامد رضایی شامگاه پنجشنبه در جلسه با مدیران شرکتهای تعاونی در گرگان افزود: طبق برنامه حدود 70 درصد جمیت کشور مسمول این طرح می شوند و این امر در کاهش فاصله طبقاتی تاثیر زیادی دارد.

وی اظهار داشت: فاصله طبقاتی در کشور ما 17 برابر بوده در حالیکه در کشورهایی نظیر ژاپن چهار برابر است.

وی خاطرنشان کرد: برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز توسعه کشور در بخش تعاون باید از این بخش حمایت شود.

به گفته رضایی، جلوگیری از تمرکز ثروت، کاهش فاصله طبقاتی، کاهش تصدی گری دولت از جمله اهدافی است که در این برنامه و اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی دنبال می شود.

مدیرکل تعاون گلستان بیان داشت: مدیران شرکتهای تعاونی سهام عدالت دو وظیفه ساماندهی اعضا و مدیریت بر سرمایه را بر عهده دارند.

بیش از 470 هزار نفر در گلستان عضو 11 شرکت تعاونی سهام عدالت هستند.