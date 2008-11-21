8500 میلیارد ریال اعتبار به استان گیلان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، روح‌الله قهرمانی چابک عصر پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ‌ریزی و توسعه استان‌ در رشت اظهار داشت: ازاین میزان اعتبار یک هزار و ‪ ۶۶‬میلیارد و۴۵۳‬ میلیون ریال سهم اعتبارات عمرانی استانی است که نسبت به سال ‪۲/۱ ،۸۷‬درصد افزایش داشته است.

قهرمانی همچنین سهم بودجه هزینه‌ای برای کلیه دستگاههای اجرای استان به جزء آموزش و پرورش و بنیاد شهید نیز یکهزار و ۲۰۵‬ میلیارد و ۵۴۱‬ میلیون ریال اعلام کرد و افزود: در روند هزینه ‌اعتبارات‌ اختصاص یافته باید صرفه‌جویی همراه با افزایش بهره‌ وری مورد توجه باشد.

استاندار گیلان در ادامه تکمیل پروژههای نیمه تمام را از سیاستهای کاری جدی ‌استان یاد کرد وگفت: اختصاص اعتبار برای پروژههای نیمه تمام باید اهتمام ویژه ای شود.

وی یادآورشد: هر چقدر زمان اجرای پروژهها کوتاهترشود، استفاده از سرمایه‌گذاری انجام شده بیشتر، آثار تورمی اجرا و به بهره برداری رسیدن پروژها‌ کمتر و امید در بین مردم افزایش می‌ یابد.

قهرمانی همچنین با اشاره به وقوع سیل اخیر دراستان اظهارداشت: پروژه هایی که معاون عمرانی استانداری گیلان برای رفع مشکلات سیل اخیر مصوب کرده است باید هرچه سریعتر عملیاتی شوند.

استاندار گیلان درادامه بر اجرای شدن سریع مصوبات استانی هیئت دولت در استان تاکید کرد و یادآورشد: مصوبات خوبی در دور اول و دوم سفر استانی هیئت دولت به گیلان به تصویب رسیده است که اجرایی شدن این مصوبات موجب تسریع روند توسعه و رشد استان می‌شود.

قهرمانی اعلام کرد: در حال حاضر 92.2 درصد از پروژههای مصوب دور اول سفراستانی اجرایی و پیشرفت فیزیکی این پروژه ها ۷۰‬ درصد است.

وی همچنین از تشکیل ستاد پیگیری مصوبات در استان خبر داد و عنوان کرد: علاوه بر تشکیل این ستاد، برگزاری جلسات مستمر هفتگی درهر شهرستان و دستگاه اجرایی و همچنین بازدید سرزده از دستگاههای ‌اجرایی و شهرستانهای مختلف برای پیگیری مصوبات سفر نیز انجام می شود.

استاندار گیلان با اعلام اینکه مدیران به اخبار رسانه‌های استان توجهی ویژه داشته باشند افزود: ازاین ظرفیت موجود می‌توان برای توسعه و تعالی‌استان‌ استفاده کرد.

قهرمانی ‌اظهارداشت: مدیران ‌استان باید بلافاصله به مردم اطلاع رسانی کنند، مردم انتظار معجزه ندارند بلکه از مدیران می‌خواهند که صادق باشند.

وی گفت: برخی از مدیران خبری را در روزنامه می‌خوانند، نه آنرا تائید و نه تکذیب می‌کنند در حالیکه مدیر باید پاسخگو باشد و مشکل را با جدیت پیگیری کند.

این مسئول با اشاره به اینکه گیلان استانی زیبا از نظر طبیعی و معنوی است یادآورشد: مدیران باید از اصحاب رسانه‌ها کمک و مشاوره بگیرند و چهره استان را جذاب برای جذب سرمایه‌ها و استعدادهای کشور جلوه دهند.

قهرمانی با اعلام اینکه مبارزه با خرافه پرستی باید با فرهنگ سازی انجام شود افزود: درصورت بی توجهی به این امرچهره زیبا و معنوی استان مخدوش می شود.

این مقام ارشد اجرایی استان در ادامه ازبهره برداری آزاد راه رشت به قزوین در خردادماه سال 88 خبر داد و یادآورشد: با زیر بار ترافیک رفتن این مسیرمواصلاتی مهم استان مسافرین زیادی به گیلان سفر خواهند کرد که باید از هم اکنون راهکارهای ایمن‌سازی جادههای استان به جد دنبال شود.