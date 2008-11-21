ورزش طلاب مورد غفلت بوده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، عباس جهانبینی شب گذشته در مراسم افتتاح دومین دوره مسابقات ورزشهای پهلوانی و زورخانهای طلاب سراسر کشور با بیان اینکه حضور طلاب در عرصه ورزش میتواند باعث افزایش روح معنویت در ورزش شود گفت: باید به این امر توجه اساسی داشت و به طور کارشناسی شده به آن پرداخت.
وی تصریح کرد: متاسفانه در گذشته به ورزش طلاب و روحانیون نگاه کمتری شده بود و این امر مورد غفلت قرار گرفته است.
جهانبینی گفت: باید از ظرفیت طلاب جهت افزایش مسائل فرهنگی در امر ورزش استفاده کرد و در کنار امور ورزشی به مسائل فرهنگی آن نیز توجه نمود.
مدیر کل تربیت بدنی استان قم با اشاره به تحصیل طلاب خارجی و ایرانی در مدارس کشور گفت: در استان قم جوانان زیادی حضور دارند که در مدارس علمیه درس میخوانند و ما میتوانیم با توسعه ورزش در حوزه علمیه روح نشاط و سلامتی را در بین طلاب جوان افزایش دهیم.
وی در پایان از امضا تفاهیم نامه تربیت بدنی و حوزه علمیه خبر داد و گفت: طبق این تفاهم نامه مسائل فرهنگی در میان ورزشکاران و ورزشگاهها گسترش یافته و ورزش در میان طلاب ترویج میشود.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل بدنی استان قم گفت: متاسفانه در گذشته به ورزش طلاب کمتر توجه شده و این ورزش مورد غفلت واقع شده است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، عباس جهانبینی شب گذشته در مراسم افتتاح دومین دوره مسابقات ورزشهای پهلوانی و زورخانهای طلاب سراسر کشور با بیان اینکه حضور طلاب در عرصه ورزش میتواند باعث افزایش روح معنویت در ورزش شود گفت: باید به این امر توجه اساسی داشت و به طور کارشناسی شده به آن پرداخت.
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