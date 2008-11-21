به گزارش خبرنگار مهر در قم، این دوره از مسابقات در با حضور یکصد طلبه ورزشکار از سراسر کشور و در قالب هشت تیم در برگزار می‌شود.



ورزشکاران در این مسابقات طی دو روز با یکدیگر به رقابت می‌پردازند و در دو بخش تیمی و انفرادی با هم مسابقه می‌دهند.



در این دوره از مسابقات تیم طلاب غیر ایرانی مرکز جهانی علوم اسلامی قم به عنوان تیم مهمان نیز حضور دارد.



اولین دوره این مسابقات سال گذشته به میزبانی استان اصفهان برگزار شد.