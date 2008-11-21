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۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۰:۰۷

آغاز مسابقات زورخانه‌ای طلاب سراسر کشور در قم

آغاز مسابقات زورخانه‌ای طلاب سراسر کشور در قم

قم - خبرگزاری مهر: دومین دوره مسابقات ورزش‌های پهلوانی و زورخانه‌ای طلاب سراسر کشور در استان قم آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، این دوره از مسابقات در با حضور یکصد طلبه ورزشکار از سراسر کشور و در قالب هشت تیم در برگزار می‌شود.

ورزشکاران در این مسابقات طی دو روز با یکدیگر به رقابت می‌پردازند و در دو بخش تیمی و انفرادی با هم مسابقه می‌دهند.

در این دوره از مسابقات تیم طلاب غیر ایرانی مرکز جهانی علوم اسلامی قم به عنوان تیم مهمان نیز حضور دارد.

اولین دوره این مسابقات سال گذشته به میزبانی استان اصفهان برگزار شد.

کد مطلب 786891

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