به گزارش خبرگزاری مهر، بان کی مون در این گزارش ضمن اشاره به تبادل اطلاعات میان حزب الله و مقامات رژیم اسرائیل در خصوص برخی موارد حساس برای طرفین، به موضوع "تبادل گزارش میان دو طرف در خصوص سرنوشت چهار ایرانی که در سال 1982 ربوده شده اند" اشاره کرده و گفته است: "در حالیکه تبادل نامه میان طرفین در این خصوص مفید بوده اما من معتقدم که اقدامات بیشتری برای حل نهایی این مسئله قابل انجام است و سازمان ملل آماده است به هر طریقی که بتواند به این روند کمک کند."



پس از گذشت بیش از 26 سال از ربوده شدن دیپلمات های کشورمان در لبنان این نخستین بار است که دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود به شورای امنیت به این موضوع اشاره کرده و ضمن درخواست پیگیری جدی تر این امر، برای کمک به حل آن اعلام آمادگی نموده است.



موسوی، احمد متوسلیان ، کاظم اخوان و تقی رستگار مقدم چهارم ژوئیه 1982 میلادی که بیروت در محاصره نظامیان رژیم صهیونیستی بود، هنگام انتقال از شمال لبنان به بیروت در ایست بازرسی منطقه "برباره"در شمال بیروت ربوده شدند و از آن زمان تاکنون از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست.



بر اساس گزارش ها طی یکسال گذشته پیگیری سرنوشت دیپلمات های ربوده شده کشورمان در لبنان در دستور کار وزارت امور خارجه و نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در نیویورک و بیروت قرار داشته و تلاش ها و اقدامات گسترده ای در این راستا بعمل آمده است.



این اقدام دبیر کل سازمان ملل متحد و توجه به سرنوشت دیپلمات های ایرانی در گزارش وی به شورای امنیت، می تواند امیدواری به دخالت بیشتر سازمان ملل جهت روشن نمودن سرنوشت این عزیزان را افزایش دهد.



دبیرکل سازمان ملل هر چهار ماه یکبار گزارشی پیرامون تحولات مربوط به اجرای مفاد قطعنامه 1701 در خصوص لبنان ارائه می نماید که در گزارش فوق الذکر به موضوع دیپلماتهای ایرانی اشاره شده است.