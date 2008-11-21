مجازات حبس تبدیل به عمده ترین مشکل قضات شده است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، آیت الله هاشمی شاهرودی شب گذشته در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه های قضائی خراسان جنوبی با بیان اینکه برنامه سالانه مدیران قضائی با در نظر گرفتن سیاستهای اولویت دار تدوین می شود گفت: امروزه کل برنامه های دستگاه قضائی توسط مدیران و در قالب برنامه های یک و پنج ساله تدوین می شود.

وی با اشاره به پایین بودن آمار جرائم در خراسان جنوبی اظهارداشت: این آمار نشانگر این است که مشکل جدی در این استان وجود ندارد.

وی با اشاره به رسالتهای قضات گفت: قضات طبق قانون اساسی رسالتی فراتر از دستگاه های قضائی دارند و صرفا مسئولیت قضاوت را برعهده ندارند.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه باید برخی از قوانین قضائی عوض شود و دیدگاه قضات در این مسایل تغییر کند افزود: این امر موجب پویایی و کارآمدی نظام قضائی می ‌شود.

آیت ‌الله هاشمی شاهرودی پیشگیری‌ از وقوع جرم، حل و فصل دعاوی، گسترش عدل و حفظ آزادی ‌های مشروع و ... بخشی از وظایف قوه قضائیه دانست و گفت: این وظایف سنگین برگرفته از یک مبنای فلسفه حقوقی است که شهید بهشتی با درکی عمیق این مسئولیت‌ها را در قانون اساسی برعهده قوه قضائیه قرار داده است.

وی خواستار توجه مسئولین قضائی بر نگاه فقهی و حقوقی شد و خاطرنشان کرد: زمانی که این مبنای فقهی توسط قضات به درستی درک شود سیر کارها به صورت مطلوب ‌تری پیش می ‌رود.

وی رفتن پرونده ها به شوراهای حل اختلاف را گامی موثر در کاهش پرونده های ورودی و صلح و سازش دانست و اظهارداشت: با رواج فرهنگ صلح و هدایت قسمتی از پرونده‌ها به شورای حل اختلاف، سعی کرده ‌ایم بار پرونده‌ ها را از دادگستری کم کنیم ولی در این راستا باید تلاش شود بار پرونده‌ ها از جامعه نیز کاهش یابد.

آیت ‌الله هاشمی شاهرودی با تاکید بر اینکه نگاه قوه قضائیه تنها نباید نگاه قضائی باشد یادآورشد: قضات باید با رعایت حقوق مردم، عدالت و امنیت به دنبال خدمت رسانی به مردم جامعه باشند.