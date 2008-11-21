افزایش بودجه صحنه کربلا در "مختارنامه" پیشنهاد من بود

عزت‌الله ضرغامی درباره شفاف نبودن بودجه پروژه‌های الف ویژه تلویزیون به خبرنگار مهر گفت: این مجموعه‌ها پیچیدگی‌های خاص دارند و بودجه آنها متناسب با متغیرهای زیادی که در تولید آنها دخالت دارد، زمان طولانی که برای تولید مصرف می‌شود، مشکلات اعتباری که متوجه صدا و سیما است و نیاز به برخی بررسی‌های دقیق‌تر محتوایی در طول پروژه تغییر می‌کند.

وی ادامه داد: به همین دلیل پروژه‌های الف ویژه به لحاظ اعتبار و نوع مدیریت ممکن است تغییر داشته باشند. مثلا در "مختارنامه" بخشی از مجموعه مربوط به صحنه کربلا است که وقتی من در جریان آن قرار گرفتم، از آنجا که داشتن صحنه‌ای قوی و پرکشش را ضروری می‌دانستم و ممکن بود تا سال‌ها نتوانیم چنین صحنه‌ای داشته باشیم، پیشنهاد دادم بودجه مناسب برای آن اختصاص بدهند.

رئیس صدا و سیما گفت: بنابراین صحنه کربلا در شاهرود بسیار قوی و گسترده ضبط شد. برخی مواقع در طول پروژه احساس می‌شود بعضی بخش‌ها را باید تقویت کرد، به همین دلیل پروژه‌های بزرگ ما در طول مسیر یک مقدار تقویت و تکمیل می‌شوند تا محصول نهایی بتواند از هر جهت نیازها و اهداف سازمان را برآورده کند. بنابراین افزایش بودجه‌ها به این دلیل است.

ضرغامی در پایان گفت: شما در پروژه‌های ساختمانی هم می‌بینید وقتی زمان ساخت و ساز طولانی می‌شود، برخی چیزها تغییر می‌کند و اعتبار آن افزایش می‌یابد، پس چطور این مسئله نباید در مورد یک پروژه بزرگ تلویزیونی صادق باشد.

مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" به نویسندگی و کارگردانی داود میرباقری با بازی فربیرز عرب‌نیا در نقش مختار ثقفی برای مرکز سیمافیلم تولید می‌شود.