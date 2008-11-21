۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۰:۱۶

هفته چهارم لیگ دسته اول/

پیروزی استیل آذین، سپاهان نوین، شاهین پارس جنوبی و پیام مخابرات شیراز

هفته چهارم رقابت های فوتبال دسته اول باشگاه های کشور با پیروزی تیم های استیل آذین، سپاهان نوین، شاهین پارس جنوبی و پیام مخابرات شیراز صدرنشینان گروه ها دو گانه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم رقابت های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور روز گذشته با برگزاری 11 بازی و لغو یک مسابقه از گروه های دوگانه آغاز شد که نتایج زیر در این دیدارها بدست آمد:

گروه الف:
* استیل آذین 3 - آلومینیوم اراک یک
* سپاهان نوین 3 - نساجی مازندران یک
* کوثرلرستان 2 - مقاومت بسیج فارس صفر
* صنعت نفت آبادان 2 - شهرداری بندرعباس 2
* مهرکام پارس تهران یک - شهرداری تبریز یک
* شهرداری زنجان - گل گهرسیرجان (به علت سفر ریاست جمهوری به استان زنجان این بازی لغو شد)

جدول رده بندی گروه الف:
1- استیل آذین با 9 امتیاز
2- سپاهان نوین با 8 امتیاز
3- کوثرلرستان با 8 امتیاز
................................
11- مهرکام پارس تهران با 2 امتیاز(3 زده، 6 خورده، تفاضل گل 3-)
12- مقاومت بسیج فارس با 2 امتیاز(2 زده، 5 خورده، تفاضل گل 3-)

گروه ب:
* شاهین پارس جنوبی یک - مس رفسنجان صفر
* تربیت یزد 2 - پیام مخابرات شیراز 3
* اتکای گلستان 2 - شموشک نوشهر یک
* داماش لرستان صفر- آلومینیوم هرمزگان صفر
* ماشین سازی تبریز 2 - شاهین اهواز 2
* دیهیم اهواز یک - تراکتورسازی تبریز 3

جدول رده بندی گروه ب:
1- شاهین پارس جنوبی با 10 امتیاز
2- پیام مخابرات شیراز با 9 امتیاز(تفاضل گل 7+)
3- تراکتورسازی تبریز با 9 امتیاز(تفاضل گل 3+)
...........................................
11- تربیت یزد با یک امتیاز(تفاضل گل 3-)
12- ماشین سازی تبریز(تفاضل گل 5-)

هفته چهارم رقابت های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور امروز با برگزاری دو دیدار زیر به پایان می رسد:
* پتروشیمی تبریز - هماتهران
* نیروی زمینی تهران - شیرین فرازکرمانشاه

