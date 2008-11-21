پیروزی استیل آذین، سپاهان نوین، شاهین پارس جنوبی و پیام مخابرات شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم رقابت های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور روز گذشته با برگزاری 11 بازی و لغو یک مسابقه از گروه های دوگانه آغاز شد که نتایج زیر در این دیدارها بدست آمد:
گروه الف:
* استیل آذین 3 - آلومینیوم اراک یک
* سپاهان نوین 3 - نساجی مازندران یک
* کوثرلرستان 2 - مقاومت بسیج فارس صفر
* صنعت نفت آبادان 2 - شهرداری بندرعباس 2
* مهرکام پارس تهران یک - شهرداری تبریز یک
* شهرداری زنجان - گل گهرسیرجان (به علت سفر ریاست جمهوری به استان زنجان این بازی لغو شد)
جدول رده بندی گروه الف:
1- استیل آذین با 9 امتیاز
2- سپاهان نوین با 8 امتیاز
3- کوثرلرستان با 8 امتیاز
................................
11- مهرکام پارس تهران با 2 امتیاز(3 زده، 6 خورده، تفاضل گل 3-)
12- مقاومت بسیج فارس با 2 امتیاز(2 زده، 5 خورده، تفاضل گل 3-)
گروه ب:
* شاهین پارس جنوبی یک - مس رفسنجان صفر
* تربیت یزد 2 - پیام مخابرات شیراز 3
* اتکای گلستان 2 - شموشک نوشهر یک
* داماش لرستان صفر- آلومینیوم هرمزگان صفر
* ماشین سازی تبریز 2 - شاهین اهواز 2
* دیهیم اهواز یک - تراکتورسازی تبریز 3
جدول رده بندی گروه ب:
1- شاهین پارس جنوبی با 10 امتیاز
2- پیام مخابرات شیراز با 9 امتیاز(تفاضل گل 7+)
3- تراکتورسازی تبریز با 9 امتیاز(تفاضل گل 3+)
...........................................
11- تربیت یزد با یک امتیاز(تفاضل گل 3-)
12- ماشین سازی تبریز(تفاضل گل 5-)
هفته چهارم رقابت های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور امروز با برگزاری دو دیدار زیر به پایان می رسد:
* پتروشیمی تبریز - هماتهران
* نیروی زمینی تهران - شیرین فرازکرمانشاه
نظر شما