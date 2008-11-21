پیروزی استیل آذین، سپاهان نوین، شاهین پارس جنوبی و پیام مخابرات شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم رقابت های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور روز گذشته با برگزاری 11 بازی و لغو یک مسابقه از گروه های دوگانه آغاز شد که نتایج زیر در این دیدارها بدست آمد:

گروه الف:

* استیل آذین 3 - آلومینیوم اراک یک

* سپاهان نوین 3 - نساجی مازندران یک

* کوثرلرستان 2 - مقاومت بسیج فارس صفر

* صنعت نفت آبادان 2 - شهرداری بندرعباس 2

* مهرکام پارس تهران یک - شهرداری تبریز یک

* شهرداری زنجان - گل گهرسیرجان (به علت سفر ریاست جمهوری به استان زنجان این بازی لغو شد)

جدول رده بندی گروه الف:

1- استیل آذین با 9 امتیاز

2- سپاهان نوین با 8 امتیاز

3- کوثرلرستان با 8 امتیاز

11- مهرکام پارس تهران با 2 امتیاز(3 زده، 6 خورده، تفاضل گل 3-)

12- مقاومت بسیج فارس با 2 امتیاز(2 زده، 5 خورده، تفاضل گل 3-)

گروه ب:

* شاهین پارس جنوبی یک - مس رفسنجان صفر

* تربیت یزد 2 - پیام مخابرات شیراز 3

* اتکای گلستان 2 - شموشک نوشهر یک

* داماش لرستان صفر- آلومینیوم هرمزگان صفر

* ماشین سازی تبریز 2 - شاهین اهواز 2

* دیهیم اهواز یک - تراکتورسازی تبریز 3

جدول رده بندی گروه ب:

1- شاهین پارس جنوبی با 10 امتیاز

2- پیام مخابرات شیراز با 9 امتیاز(تفاضل گل 7+)

3- تراکتورسازی تبریز با 9 امتیاز(تفاضل گل 3+)

11- تربیت یزد با یک امتیاز(تفاضل گل 3-)

12- ماشین سازی تبریز(تفاضل گل 5-)

هفته چهارم رقابت های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور امروز با برگزاری دو دیدار زیر به پایان می رسد:

* پتروشیمی تبریز - هماتهران

* نیروی زمینی تهران - شیرین فرازکرمانشاه