اولمرت با بوش دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، جرج بوش و ایهود اولمرت که تنها چند هفته به پایان حکومت آنان باقی مانده است؛ قصد دارند روز دوشنبه در کاخ سفید با هم دیدار و درباره مسائلی همچون برنامه هسته ای صلح آمیز ایران، بحران مالی جهانی و روند به اصطلاح صلح در خاورمیانه بحث و تبادل نظر کنند.

اولمرت در ماه سپتامبر پس از متهم شدن به فساد استعفاء کرد، اما تا زمان تشکیل دولت جدید پس از انتخابات دهم فوریه در قدرت باقی خواهد ماند.

انتظار می رود که اولمرت در جریان دیدارش از واشنگتن با دیک چنی معاون رئیس جمهوری، کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه و رابرت گیتس وزیر دفاع و جمعی از قانونگذاران آمریکا دیدار کند.