باج خواهی 25 میلیون دلاری دزدان دریایی از عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یکی از افراد گروه دزدان دریایی پنجشنبه شب در تماس تلفنی اعلام کرد: ما برای آزاد کردن نفتکش سعودی، مبلغ 25 میلیون دلار درخواست می کنیم و حاضر به انجام مذاکرات طولانی مدت نیستیم.

وی بدون توضیح بیشتر افزود: سعودی ها 10 روز برای موافقت با این درخواست مهلت دارند و در صورت مخالفت آنها، دست به اقدامی می زنیم که می تواند فاجعه آمیز باشد.

نفتکش غول پیکر "سیریوس" با دو میلیون بشکه نفت، اوائل هفته جاری در اقیانوس هند در فاصله 800 کیلومتری از ساحل کنیا ربوده شد.

این نفتکش با وجود واکنش نیروی دریایی بین المللی شامل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و اتحادیه اروپا برای محافظت از پر رفت و آمد ترین حوزه کشتیرانی جهان، ربوده شد. ناوهای جنگی آمریکا، فرانسه و روسیه نیز در نزدیکی سومالی مستقر هستند.

دزدان کاملا مسلح دریایی سومالی برای هماهنگ کردن حملات خود از قایقهای تندرو و تلفنهای ماهواره ای استفاده می کنند و یک کشتی مادر نیز به عنوان پایگاه برای عملیاتشان در نظر گرفته می شود.

نفتکش سیریوس 2 میلیون بشکه نفت (بیش از یک چهارم صادرات روزانه عربستان سعودی) را حمل می کرد.