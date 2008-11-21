کلنگ 12 پردیس شهدا در 12 دانشگاه کشور زده می شود

حسینعلی علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی آخرین جلسه ای که وزارت علوم با بنیاد شهید داشت، برنامه های مربوط به راه اندازی پردیس شهدا در دانشگاهها که مدتی به تعویق افتاده بود و معاونت فرهنگی وزارت علوم امور مربوط به آن را در دستور کار قرار داده بود، مجددا به اداره کل شاهد و ایثارگر ابلاغ شد.

وی افزود: همچنین مقرر شد تا 15 روز آینده طرحهای ارسالی دانشگاهها برای ایجاد پردیس شهدا در دانشگاه بررسی و تعیین تکلیف شود و تا 22 بهمن به تعداد 12 ائمه مراسم کلنگ زنی برای پردیس های شهدا در 12 دانشگاه کشور انجام شود.

مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر اظهار داشت: از نظر اداره کل شاهد و ایثارگر وزارت علوم مشکلی برای دفن پیکر مطهر شهدا در پردیس های شهدا وجود ندارد و می توان این مکان را برای انجام فعالیت های فرهنگی دانشجویان در نظر گرفت.