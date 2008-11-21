اقتصاد موفق بر اساس توانمندسازی نیروها و برنامه ریزی محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، آیت الله هاشمی شاهرودی شب گذشته در جلسه شورای اداری خراسان جنوبی رشد این استان را با توجه به نوپا بودن مناسب دانست و اظهار داشت: امروزه خدمات ارزنده‌ ای در بخش محرومیت‌ زدایی و بالا بردن سطح معیشت مردم صورت گرفته است.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه استفاده از منابع دولتی از بعد اقتصادی الگوی ایده ‌آلی در کشور های پیشرفته اقتصادی به شمار نمی آید، گفت: باید از منابع عمومی جامعه، فعالیت و انرژی های بالقوه افراد در استانها استفاده بیشتری شود.

وی رشد برخی از کشورهای همسایه ایران را متکی بر درآمدهای حاصل از فروش نفت عنوان و تاکید کرد: موفقیت واقعی آنها زمانی خواهد بود که بدون استفاده از درآمدهای نفتی بتوانند به رشد دست یابند.

وی با بیان اینکه باید کشور ما به سمت الگویی حرکت کند که بتواند توانمندی ‌های ملی را افزایش دهد، تصریح کرد: در این راستا باید از فرصت‌ ها و نیروی کار به نحو مطلوب بهره ‌برداری کنیم.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه در حال حاضر کشور ما با تکیه بر ثروت نفت بسیاری از سرمایه‌ گذاران را رد می ‌کند، خاطر نشان کرد: بانک‌ها باید با برخورداری از جاذبه لازم در ترقیب سرمایه ‌گذار بکوشند.

وی با بیان اینکه مبارزه با قاچاق به تنهایی از طریق دستگاه قضایی و نیروی انتظامی محقق نخواهد شد، گفت: با هدفمند کردن یارانه‌ ها و استفاده از ظرفیت‌ های مردمی می توان با قاچاق مبارزه کرد.

وی خواستار توجه و نظارت بیشتری بر سیر تهیه آمار در کشور شد و ادامه داد: گزارش سازمان بازرسی کشور با آمار طرح‌ های زودبازده ای که ارائه می شود تطابق ندارد و باید نظارت را به سمتی برد که بتوان دریافت که بنگاه ‌های زودبازده به سمت بخش تولید رفته است یا خیر.

آیت ‌الله‌ هاشمی شاهرودی با بیان اینکه سودآوری در مسائل اقتصادی باید اصل قرار گیرد، افزود: سودآوری با توزیع عادلانه هیچ منافاتی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه در کشور ما سعی بر این است که همه چیز دولتی باشد و تصدی ‌گری‌ آن را دولت عهده‌ دار باشد گفت:‌ این درحالی است که در این حالت زمینه دخالت و فساد زیاد، و محصول بهینه ارائه نمی ‌شود.

رئیس قوه قضائیه خواستار کاهش تصدی گری های دولت در کشور شد و یادآورشد: دولت باید عمده وظایف را به بخشهای خصوصی واگذار کند و با خرید خدمات از بخش خصوصی به دهک های پائین جامعه خدمت کند.