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۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۲۷

دومین همایش پیاده روی 50 هزار نفری در سمنان برگزار شد

دومین همایش پیاده روی 50 هزار نفری در سمنان برگزار شد

سمنان - خبرگزاری مهر: دومین همایش پیاده روی 50 هزار نفری صبح امروز در سمنان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، دومین همایش پیاده روی خانوادگی با حضور بی شمار خانواده های سمنانی از میدان سعدی تا پارک سیمرغ سمنان برگزار شد.

فرماندار سمنان در حاشیه برگزاری این همایش پیاده روی به خبرنگار مهر در سمنان گفت: این همایش به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج و یادمان شهدای شهرستان سمنان برگزار شد.

محمد همتیان افزود: برگزاری چنین برنامه هایی ایجاد شور، نشاط و شادابی را در جامعه و افزایش رضایتمندی مردم را در پی خواهد داشت.

به گفته وی، مردم سمنان از همت بالایی برخوردارند و باید مسئولین زمینه حضور مردم در اینگونه برنامه ها را فراهم نمایند.

این همایش بزرگ پیاده روی که با همکاری سازمان های دولتی و خصوصی در سمنان برگزار شد که در پایان با قرعه کشی هدایایی از جمله خودروی سورای پراید، موتور سیکلت، کمک هزینه حج و هدایای متعدد دیگر به شرکت کنندگان اهدا شد.

کد مطلب 786919

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