دلایل استعفای قطبی از پرسپولیس تشریح شد / پیروانی سرمربی موقت

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش مصطفوی که به همراه سایر اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در محل تمرین این تیم در ورزشگاه اکباتان حاضر شده بود، با بیان این مطلب به تشریح دلایل استعفا و کناره گیری سرمربی تیم فوتبال این باشگاه پرسپداخت و گفت: افشین قطبی روز دوشنبه در جلسه ای درخواست هایش را از باشگاه پرسپولیس مطرح کرد و با توجه به اینکه باید اعضای هیئت مدیره در مورد درخواست های وی تصمیم گیری می کردند خواستم در نشستی ویژه با سایر اعضا دوباره خواسته هایش را مطرح کند.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس افزود: قطبی معتقد بود که برخلاف مفاد قرارداد برخی خواسته هایش اجرا نشده است که در نشست با اعضای هیئت مدیره مواردی را مطرح کرد و موضع اعضای هیئت مدیره را نیز در این مورد شنید.

وی افزود: با این وجود در صحبت هایی که با قطبی داشتیم از وی خواستیم که چند روز صبر کند و بعد از بازی با پیکان به استراحت برود تا با آرامش بیشتری به پرسپولیس برگردد اما ایشان نپذیرفتند و اعلام کردند دیگر تحمل ادامه همکاری با این تیم را ندارم.

داریوش مصطفوی با بیان اینکه مهمترین بخش در قرارداد قطبی مسائل مالی بوده است که باشگاه به آن عمل کرده است خاطر نشان کرد: ایشان مسائلی را مطرح کردند که قابل طرح در هیئت مدیره نبود.

مدیرعامل پرسپولیس با اشاره به دو جلسه پی در پی که دیشب و بامداد امروز بین اعضای هیئت مدیره برگزار شده است گفت: ما تا ساعت 3 امروز صبح با اعضای هیئت مدیره جلسه داشتیم و در پایان به این نتیجه رسیدیم که با استعفای قطبی موافقت کنیم.

وی افزود: به همین خاطر به وی اعلام کردیم برود و 48 ساعت دیگر در تماسی که با او خواهیم داشت تصمیم نهایی اش را اعلام کرد. اگر بتوانیم او را به پرسپولیس برگردانیم اتفاق خوبی خواهد بود در غیر اینصورت باید تصمیم دیگری بگیریم.

مصطفوی با تاکید بر حفظ شان و جایگاه افشین قطبی در بین هواداران پرسپولیس به عنوان یک مربی تاثیر گذار گفت: ما می خواهیم قطبی همیشه در فوتبال ایران یک اسطوره باقی بماند و در این راه نیز تمام تلاشمان را خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه افشین پیروانی در شش بازی آینده پرسپولیس سرمربی این تیم خواهد بود، مذاکره با لوکا بوناچیچ را تکذیب کرد و گفت: فعلا هیچکس به کادر فنی پرسپولیس اضافه نمی شود و آقای پیروانی در سه بازیهای لیگ و جام حذفی هدایت تیم را برعهده خواهد داشت.

مدیرعامل پرسپولیس احتمال شکایت از افشین قطبی را رد کرد و گفت: نه در شان و جایگاه ماست که برویم از قطبی شکایت کنیم نه نه قطبی. تصور می کنم با تعامل و همکاری می توانیم مشکلاتمان را حل کنیم.