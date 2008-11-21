به گزارش خبرنگار مهر، "وسوسههای خاک" محصول مشترک ایران و آلمان است و پیش از این در جشنوارههای یونان، کراکو و کوبا به نمایش درآمده است. فیلم داستان مرد و زنی است که هر روز در گورستان بر سر مزار محبوبان خود میآیند و پس از مدتی متوجه یکدیگر میشوند. گویی تارهایی نامرئی در روی زمین و زیر خاک طالب نزدیک شدن این دو به یکدیگرند.
شیدا ابراهیمی و هنرکار بازیگران، شایان رنجبر تدوینگر، بهروز شهامت صداگذار و هنرکار طراح صحنه و لباس این فیلم هستند. هنرکار پیش از این فیلمهای کوتاه و مستند "پنجره"، "زندگی"، "لطفاً لبخند بزنید"، "شبرو" و "از مهتابی به کوچه" را ساخته و به زودی تولید فیلم کوتاه "یک روز آزادی" را آغاز خواهد کرد.
جشنواره فیلم گوا از امروز اول آذرماه کار خود را در هندوستان آغاز میکند و تا دهم آذرماه ادامه دارد. نیکی کریمی داور ایرانی بخش مسابقه فیلمهای بلند این جشنواره است.
نظر شما