دلیل باخت ما عدم دقت در پرتاپ های آخر بود

سرگئی ایوچاتف شب گذشته بعد از دیدار دو تیم تراکتورسازی کردستان و بیم مازندران به خبرنگار مهر در سنندج گفت: دلیل اصلی باخت تیم ما عدم دقت بازیکنان در پرتاپ های آخر بود به نحوی که در این دیدار فقط بیش از 18 ضربه پنالتی را از دست دادیم.

وی ادامه داد: متاسفانه تیم ما هنوز به آمادگی کاملی رسیده و این ضعف همچنان در تیم تراکتورسازی وجود دارد که تنها راه آن گذشت زمان و انجام دیدارهای بیشتر در رقابت های سوپر لیگ است.

سرمربی تیم بسکتبال تراکتورسازی کردستان عنوان کرد: دو تیم بازی بسیار خوب و نزدیکی را به نمایش گذاشتند که ما می بایست با توجه به حمایت های بی دریغ تماشاگران این دیدار را به نفع خود به پایان می بردیم که با توجه به اشتباهات زیادی که بازیکنان ما داشتند این امر محقق نشد.

وی بیان داشت: ما برای بازیکنان خارجی تیم بیم برنامه های خاصی داشتیم که در دقایق پایانی نتوانستیم این برنامه ذفاعی خود را به خوبی اجرا کنیم و این امر نیز باعث شکست ما شد.

ایوچاتف در مورد کمبود بازیکن در تیم تراکتورسازی کردستان نیز گفت: این مسئله که من در روی نیمکت بازیکن خوبی برای تعویض ندارم صحت دارد که امیدواریم مسئولان باشگاه بتوانند در نیم فصل نسبت به جذب حداقل یکی دو بازیکن خوب اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: ما با توجه به حمایت های تماشاگران و رسیدن به مرز آمادگی کامل حرف های زیادی برای گفتن خواهیم داشت و جایگاه ما در پایان فصل رتبه های برتر و بالای جدول سوپر لیگ بسکتبال خواهد بود.

سرمربی تیم تراکتورسازی کردستان سپس به عدم هماهنگی بازیکنان داخلی و خارجی تیمش اشاره نمود و افزود: ما تلاش می کنیم که سطح بازی بازیکنان داخلی را به سطح خارجی های تیم برسانیم که امیدواریم این کار تا پایان نیم فصل محقق شود.

تیم تراکتورسازی کردستان شب گذشته در سومین دیدار خود در رقابت های بسکتبال سوپر لیگ کشور با نتیجه 81 بر 75 مغلوب بیم مازندران شد.

بازی بعدی تیم تراکتورسازی کردستان پنج شنبه هفته آینده با تیم شهرداری گرگان در مجموعه ورزشی آزادی سنندج برگزار می شود.