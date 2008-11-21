اولین باخت تراکتورسای کردستان در سوپر بسکتبال کشور

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، در ادامه رقابتهای سوپر لیگ بسکتبال کشور شب گذشته تیم بیم مازندران توانست اولین شکست تراکتورسازی کردستان را در مجموعه ورزشی آزادی سنندج رقم بزند.

در این دیدار که با استقبال بی نظیر و حضور سه هزار تماشاگر سنندجی برگزار گردید دو تیم ارائه گر بازی بسیار زیبا و تماشایی بودند که در نهایت تیم بیم مازندران توانست با نتیجه 81 بر 75 از سد تراکتورسازی کردستان عبور کند.

بازی بی نقص دو بازیکن آمریکایی تیم بیم باعث شد تا تلاش های تراکتورسازی به نتیجه ای نرسیده و علیرغم ارائه بازی نسبتا قابل قبول اولین شکست خود در این فصل از رقابت های سوپر لیگ کشور را به دست آورند.

کوارتر اول این دیدار با نتیجه 20 بر 19 به سود تیم بیم مازندران به پایان رسید و با توجه به تعویضهای مثبت تیم تراکتورسازی توانست با نتیجه 38 بر 35 کوارتر دوم را به سود خود به پایان برساند.

تیم بیم مازندران با تکیه بر بازی و بازیکن خارجی خود توانست کوارتر سوم را با نتیجه 58 بر 54 به سود خود به پایان برد تا علیرغم پنج خطا شدن چمپیون بازیکن خارجی بیم این تیم بتواند با امتیاز 81 بر 75 از سد تراکتورسازی کردستان عبور کند.

از نکات قابل توجه این دیدار می توان به استقبال بی نظیر علاقمندان به ورزش در سنندج اشاره کرد که علیرغم اینکه برای اولین بار در این بازی بیت فروشی صورت گرفت ولی باز هم شاید بیش از صدها نفر پشت درهای مجموعه ورزشی آزادی سنندج ماندند.

نبود جا برای خبرنگاران رسانه های خبری نیز باعث شد که نمایندگان رسانه های جمعی استان اقدام به ترک سالن نمایند که با دخالت سرپرست تربیت بدنی کردستان این موضوع حل و فصل شود اما اظهار نظر جالب نائب رئیس هیئت بسکتبال کردستان در نوع خود مبنی بر اینکه ما به حضور خبرنگاران هیچ احتیاجی نداریم شاید در جامعه ورزشی جهان بی نظیر باشد.

هر چند که بحث تامین مکانی مناسب برای خبرنگاران رسانه های جمعی در مسابقات ورزشی در استان کردستان در سالهای گذشته نیز به صورت نامشخص بوده ولی چه بهتر است که با توجه به حضور تراکتورسازی کردستان در سوپر لیگ کشور این مسئله مورد توجه مسئولان تربیت بدنی و هیئت های ورزشی استان نیز قرار گیرد.