دولت تاثیر رشد نقدینگی بر تورم را پذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید شمس الدین حسینی درجمع فعالان اقتصادی استان قزوین با اشاره به اینکه اضافه برداشت بانکها ازسرمایه هایشان باعث ایجاد تورم در جامعه شده است ، افزود: بانکهای کشور بیش از منابع خود مصارف داشتند که این امر تاثیر زیادی بر رشد تورم در کشور داشت.

وی اضافه کرد: به جای اینکه سیستم انقباضی یا انبساطی را درنظام بانکداری کشور ایجاد کنیم، باید انضباظ پولی را در بین بانکهای کشور رواج دهیم .

حسینی همچنین افزایش تولید واستفاده ازسرمایه گذاری های بین المللی را در طرح تحول اقتصادی عاملی مهم برای توسعه خصوصی سازی وافزایش شرکت های تعاونی دانست .

وی اظهار داشت : با اجرای طرح تحول اقتصادی میزان تصدی گری دولت در امور اقتصادی به 20 درصد کاهش پیدا می کند.

استاندار قزوین نیز در این جلسه گفت : استان قزوین نقش مهمی در اجرای دقیق طرح تحول اقتصادی دولت ایفا می کند. سیدعلی اکبرطاهایی افزود: این استان رتبه دوم جذب سرمایه گذاری خارجی را دارد که برای افزایش این میزان سرمایه گذاری لازم است اختیارات بیشتری به مدیران بانکها داده شود.

وی ادامه داد: برای اجرای طرحهای اقتصادی استان باید منابع بانکی قزوین را از 15 هزار میلیارد ریال به 30 هزار میلیارد ریال افزایش داد.

طاهایی با بیان اینکه طی سه سال گذشته بیش از20 هزارمیلیارد ریال سرمایه گذاری در استان قزوین صورت گرفته است تصریح کرد: استان به تزریق هفت هزار میلیارد ریال تسهیلات برای اجرای یکصد و 50 طرح اقتصادی جدید نیازمند است .

درادامه این نشست، فعالان اقتصادی به بیان نقطه نظرات و طرح مشکلات خود در زمینه فعالیت های اقتصادی تولیدکنندگان پرداختند.