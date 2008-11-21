بررسی اصلاح قوانین برخورد با شکارچیان متخلف در دستگاه قضایی

دکتر علیرضا جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با برخورد قضایی با شکارچیان متخلف و متعرضان به محیط زیست گفت: کسانی که از داخل و یا خارج از کشور اقدام به صید و شکار می کنند بایستی مجوز لازم را از سازمان حفاظت محیط زیست اخذ کنند.

شکارچی سابقه دار کویتی هشت سال متمادی است که برای شکار به خوزستان می آید و چندی پیش بازهم در حال شکار پرنده در خوزستان دستگیر شد و تنها از سوی دادگاه به یکسال و نیم حبس تعلیقی و 56 میلیون تومان (یک و نیم میلیون دینار کویت) جریمه نقدی محکوم شد.

در حالی فرد اصلی این گروه طی هشت سال گذشته هر بار پس از دستگیری بالافاصله آزاد شده است که سخنگوی قوه قضائیه مجازات اعمال شده در خصوص این شکارچی سابقه دار عرب را مناسب می داند و معتقد است : مجازاتی که برای این فرد تعیین شده به نظر می رسد مناسب باشد.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه متخلفان این پرونده 12 نفر بودند که 8 نفر محکوم و 4 نفر تبرئه شده اند همچنین 6 نفر آنان متعلق به یکی از کشورهای عربی بود که به جریمه نقدی سنگین و 5/1 سال حبس تعلیقی محکوم شده است که باید گفت این مجازات متناسب است و به طور حتم بازدارنده خواهد بود. جمشیدی اظهار داشت: پیش از این در ارتباط با چنین پرونده هایی برای محکومان جزای نقدی تعیین می شد اما در این پرونده برای متهم اصلی پرونده حبس تعیین شده که به طور یقین تعیین حبس تعلیقی به گونه ای در زمینه چنین اقدامات غیر قانونی جنبه بازدارنده خواهد داشت.

وی تصریح کرد: در برخی از فصول اجازه داده می شود که مردم نسبت به شکار اقدام گردد اما ممکن است برخی از این امر سوء استفاده کنند و به صورت غیر قانونی وارد مناطق ممنوعه شوند و نسبت به شکار اقدام کنند.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: اگر قوانین مربوط به برخورد با شکارچیان متخلف نیاز به اصلاح دارد سازمان حفاظت محیط زیست می تواند پیشنهادات خود را با توجه به اینکه در حال حاضر اصلاحات بر روی قانون تعزیرات نیز در حال انجام است را به قوه قضائیه ارائه کند که به طور حتم در دستور کار دستگاه قضایی قرار خواهد گرفت.