تئاتر امروز ایران به مدیر دلسوز و اهل تعامل نیاز دارد

ناصر حسینیمهر در واکنش به سخنان مدیر کل هنرهای نمایشی در نشست خبری اخیر به خبرنگار مهر گفت: برخلاف نظر آقای حسین پارسایی من با هیچ سایت خارجی گفتگو نکردهام که آن را تکذیب کنم. بلکه گفتگوهای جعلی و ساختگی با هنرمندان تئاتر را همواره تکذیب میکنم. ضمن اینکه اگر قرار باشد گفتگو کنم به طور حتم با سایتها و رسانههای داخلی خواهد بود.
حسینیمهر افزود: این زیبا نیست کسی که همکار ماست و حالا مدیر شده هنرمندان را به محرومیتهای 10 ساله محکوم کند. ما نباید اینگونه حکم صادر کنیم. من وقتی این سخنان را شنیدم و در روزنامهها خواندم، برای جامعه تئاتر ناراحت شدم. کسی که مدیریت تئاتر را بر عهده دارد باید فضایی آرام ایجاد کند تا هنرمندان از کار لذت ببرند نه اینکه گرفتار سختی و ملال شوند.
وی اظهار داشت: تنها نتیجهای که بنده به عنوان فردی تئاتری از مصاحبه مطبوعاتی اخیر مدیر کل هنرهای نمایشی برداشت میکنم این است که ایشان برای اداره کردن تئاتر ایران شناخت و دانش کافی را ندارد. سخنان ایشان بیشتر به نوعی تسویه حسابهای خصوصی شبیه بود.
این مدرس تئاتر افزود: معتقدم تهدیدها و برخی بیحرمتیهایی که در آن سخنان به جامعه تئاتری شد کمی تلخ و تأسفانگیز است اما به هیچوجه خللی در نگاه هنرمندان برای سازندگی و بالندگی تئاتر وارد نمیکند. این را نباید فراموش کرد که با مدیریت یکطرفه نمیتوان تئاتر کشور را به درستی هدایت کرد. تئاتر نیازمند مدیریتی دلسوزانه همراه با ضرورت تعامل است.
کارگردان نمایش "اتاق شماره 6" گفت: مدیر کل هنرهای نمایشی حتیالمقدور نباید وارد حیطه ارزشگذاری روی هنرمندان و تئاتری بودن یا نبودن آنها شود، زیرا این در حیطه وظایف مدیریتی ایشان نیست. تا زمانی که درهای اتاق مدیر کل هنرهای نمایشی روی هنرمندان بسته باشد، بنده به عنوان اعتراض از این فضای پرتنش کنار کشیده و نمایشی به صحنه نمیبرم.
حسینیمهر ادامه داد: البته چمدانم را نمیبندم و مانند اساتید خود نظیر مرحوم مهین اسکویی صبر میکنم و منتظر شرایط مناسب برای اجرا میشوم. در این بین نیز بنده و امثال من وظیفه خود را بدون هیچ تنشی انجام میدهیم و تجربههای خود را به نسل جوان منتقل میکنیم.
این نویسنده یادآور شد: ایشان دچار اشتباه شد که مرا تازهکار معرفی کرد، چون من با دستان کودکانه خود در 10 سالگی در کنار پدر بنایم در ساخت و ساز تئاتر شهر شرکت داشتم. از سال 1350 نزد دان لافون کار تئاتر را شروع کردم و پیش و بعد از انقلاب با اسکوییها بر صحنه بودم. در چهار سال گذشته هم با انتشار 14 کتاب تئاتری و تدریس در دانشکدهها حضور داشتهام.
