افول قدرت آمریکا و افزایش توان ایران/تغییر جهت قدرت از غرب به سمت شرق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، بر اساس گزارش 120 صفحه ای که شورای اطلاعات ملی آمریکا روز پنجشنبه منتشر کرد؛ کاهش نفوذ و هژمونی آمریکا تا سال 2025 ادامه خواهد یافت و نفوذ و قدرت چین، هند، روسیه و برزیل رو به گسترش خواهد بود.

در این گزارش چین به عنوان دومین قدرت اقتصادی جهان در 20 سال آینده و همچنین یک قدرت نظامی جدید معرفی شده است.

در این گزارش برکاهش قدرت نظامی و اقتصادی آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت جهان تاکید شده است.

این گزارش که حاصل یک سال کار کارشناسی مقامات اطلاعاتی آمریکاست همچنین از افزایش درگیری ها در خاورمیانه خبر داده و روسیه چین و هند را بازیگرانی مهم در آینده خاورمیانه معرفی کرده است.

در این گزارش اطلاعاتی همچنین از افزایش قدرت و نفوذ روسیه و جمهوری اسلامی ایران به خاطر داشتن گاز و نفت خبر داده شده است.

گزارش شورای اطلاعات ملی آمریکا همچنین از افزایش ثروت کشورهای شرقی و کاهش ثروت کشورهای غربی خبر داده است و افزایش 1.5 میلیارد نفری جمعیت جهان را نیز چالشی جدی برای بشر در حوزه انرژی، غذا و آب دانسته است.

این گزارش همچنین از افزایش درگیری ها، افزایش جمعیت و بی ثباتی و گرسنگی در صحرای آفریقا خبر داده است.

