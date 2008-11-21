طرح جامع حمایتی تولید و کارآفرینی به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در طرح حمایتی تولید و کارآفرینی آمده است: برای مقابله با چالش های پیش رو در واحدهای تولید کالا و خدمات و رفع کمبود نقدینگی شدید ناشی از عملیات اجرایی وصول بدهی های معوقه و توقف تخصیص تسهیلات بانکی که به علت شرایط نامساعد اقتصاد بین الملل و گسترش بحران مالی جهانی تشدید یافته و در نتیجه با عدم به کارگیری ظرفیت کل واحدهای تولید کالا و خدمات می تواند به گسترش بیکاری و سرایت به دیگر بخش های اقتصادی منجر شود و با عنایت به اقدامات حمایتی مشابهی که دولت های دیگر در شرایط کنونی انجام داده اند، هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصویب نمود طی پیشنهادی از دولت و مجلس خواسته شود طرح جامعی جهت حمایت از تولید و کارآفرینی که از جمله شامل موارد زیر باشد تهیه و تصویب شود:

1- برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و صادراتی و گسترش بیکاری، بدهی های معوقه واحدها اعم از حقوقی و حقیقی – ناشی از دریافت تسهیلات بانکی که به دلیل عوامل خارج از اختیار خود توانایی پرداخت به موقع تسهیلات بانکی را نداشته اند و ادامه این وضع منجر به تعطیلی کامل آنها خواهد شد با همکاری اتاق ایران در تشخیص مصادیق، به مدت دو سال تمهیل شده و جرائم متعلقه بخشوده گردد و نیز اقساط آتی تسهیلات بانکی فوق نیز عیناً به مدت 2 سال تمدید گردد.

2- دولت بدهی های معوقه وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی به بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی را حداکثر تا پایان سال جاری تسویه و تعهدات آتی را نیز به سر رسیدها پرداخت نماید.

3- با توجه به تعلیق اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، اخذ 3 درصد مالیات توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز تا زمان اجرای قانون متوقف گردد. به علاوه گمرک ایران به منظور جلوگیری از انباشت کالا در بنادر گمرک با دریافت ضمانتنامه و یا وثیقه گرفتن بخشی از کالا، به انتخاب وارد کننده، اجازه ترخیص بقیه آن را بدهد تا از این طریق وارد کننده با به کارگیری کالای ترخیص شده در فرآیند تولید و یا فروش آن نقدینگی لازم را برای ترخیص بقیه کالا نیز حاصل نماید.

4- دولت برای مقابله با نوسانات شدید قیمت در بازار و تقویت توان بانک ها برای حمایت از واحدهای تولیدی، نسبت به ایجاد ساز و کار "صندوق تثبیت" به منظور تامین نقدینگی لازم و جبران تاخیر در پرداخت ها از طریق صندوق ذخیره ارزی یا دیگر منابع ممکن اقدام نماید.

5- به منظور تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی و صادراتی، بانک مرکزی با عملیاتی کردن آیین نامه خرید دین، با تکیه بر ماشین آلات، قطعات یدکی و مواد اولیه این واحدها تسهیلات اعطایی بانک های عامل به مشتریان در این موارد را خریداری نماید.

6- کلیه عوارض صادراتی لغو و مشوق های مستقیم صادراتی لازم به کار گرفته شود.

7- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران آمادگی کامل خود را برای هرگونه همکاری با دولت محترم و مجلس معزز در تهیه طرح جامع حمایتی و بسیج بخش خصوصی اعلام می دارد.