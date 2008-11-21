ضرورت ایجاد پارک علم و فناوری در دانشگاه زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا نداف روز گذشته در نشست روسای دانشگاههای زنجان با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: تبدیل وضعیت یکی از خوابگاههای دانشگاه به ملکی برای استفاده دانشجویان، حل مشکل ایاب و ذهاب دانشجویان، حصار کشی دور دانشگاه و احداث خط لوله دانشگاه از مهمترین درخواستهای دانشگاه زنجان از وزارت علوم است.

همچنین در این نشست میانداری - رئیس دانشگاه پیام نور زنجان با اشاره به مشکلات این دانشگاه گفت: تعیین سرانه ای شدن بودجه دانشجویان دانشگاه پیام نور مهمترین درخواست دانشجویان با توجه به بودجه اندک این دانشگاه است.

وی ادامه داد: اختصاص بودجه برای ساخت امکاناتی مانند کتابخانه و مسجد و ارائه تسهیلاتی مانند ساختمان و زمین از مهمترین نیازهای دانشگاه پیام نور است.

رئیس دانشگاه پیام نور زنجان تأکید کرد: همواره این تفکر در خصوص دانشگاه پیام نور وجود داشته که با توجه به مجازی بودن، این دانشگاه امکانات زیادی برای دانشجویان آن نیاز نیست در صورتی که در حال حاضر عدم وجود زیرساختها برای مجازی شدن این دانشگاه را از حالت مجازی به حضوری تغییر داده و نیاز به امکانات کاملا محسوس است.