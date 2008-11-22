مردم سنندج از تماشای رقابتهای ورزشی محرومند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، مردم شهرستان سنندج به دلیل نبود اماکن مناسب ورزشی چه سالن های سرپوشیده و چه استادیوم های مختلف از تماشای رقابت های ورزشی مورد علاقه خود همچنان محروم هستند.

با توجه به تلاش های صورت گرفته در دو سال اخیر از یک سو و وجود استعدادهای مختلف ورزشی از سوی دیگر باعث شده که تیم های استان کردستان برای اولین بار در ورزش های گروهی و انفرادی راهی مسابقات لیگ برتر کشور شوند.

سال گذشته تیم کشتی شهدای 28 دی سنندج توانست با حضور خود در رقابت های لیگ برتر کشتی برای اولین بار تعدادی از علاقمندان به ورزش در استان را به سمت سالن کوچک مجموعه ورزشی آزادی سنندج سوق دهد که متاسفانه به دلیل نبود فضای مناسب برای استقرار تماشاگران هر از چند گاهی حوادثی ناگوار را به وجود می آورد.

این در حالی است که ظرفیت یک هزار و 500 نفری سالن آزادی سنندج گاهی اوقات پذیرای بیش از دو هزار و 500 نفر بود که در نوع خود شاید به غیر از کشور ما در سایر نقاط جهان بی نظیر و کم سابقه باشد.

اما در سال جاری و با توجه به صعود تیم بسکتبال تراکتورسازی کردستان به سوپر لیگ کشور این مهم وارد فازهای جدیدی شده و تربیت بدنی کردستان را برای جلوگیری از هجوم مردم به داخل سالن به فکر فروش بلیت انداخت ولی باز هم این مهم کارگر نشده و داستان سال گذشته دوباره تکرار شد.

در روز اول مسابقات سوپر لیگ بسکتبال باشگاه های کشور سالن یک هزار و 500 نفری آزادی سنندج پذیرای سه هزار نفر بود که می توانست با کوچکترین اتفاق ممکن نتایج بسیار ناگواری را به وجود آورد.

اما بعد از گذشت سالها، تربیت بدنی کردستان در مسابقه پنج شنبه شب خود اقدام به فروش بلیت کرد ولی باز هم علاوه بر حضور سه هزار تماشاگر در سالن، بیش از یک هزار نفر نیز پشت درهای بسته ماندند و این در شرایطی بود که بارش شدید باران نیز نتوانسته بود از تعداد تماشاگران بکاهد.

با توجه به مقدمات گفته شده و نبود سالن مناسب با گنجایش بیشتر در سنندج، داستان ادامه دار تعویض پیمانکار سالن شش هزار نفری این شهر همچنان ادامه دارد و به گفته نماینده شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در کردستان در سال جاری و به دلیل عدم انجام تعهدات باز هم پیمانکار این پروژه خلع ید شده اند.

جمال فیض بخش افزود: با توجه به عدم تعهد پیمکانکار در خصوص ادامه عملیات ساخت و ساز این پروژه در سال 86 عملیات اجرایی آن متوقف و از اول سال گذشته تا کنون مراحل طولانی مدت خلع ید این پیمانکار سپری شده و امروز در مرحله مناقصه برای قرارداد با پیمانکار جدید است.

وی ادامه داد: سالن شش هزار نفری سنندج در حال حاضر کمتر از 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با توجه به شرایط جوی در صورت اخذ قرارداد و با پیمانکار جدید ادامه عملیات ساخت و ساز آن در سال جاری نیز امکان پذیر نیست.

این کمبود موجب شد در پنج شنبه شب، بعد از دیدار دو تیم بسکتبال تراکتورسازی کردستان و بیم مازندران تماشارگران حاضر در سالن از استاندار کردستان درخواست کردند که قضیه ساخت سالن شش هزار نفری با جدیت هر چه تمامتر دنبال شود.

استاندار کردستان نیز در این دیدار اظهار داشت: تلاش ما بر این است که بتوانیم با توسعه فضاهای ورزشی زمینه را برای ورود جوانان به عرصه های مختلف رشته های ورزشی فراهم کنیم.

اسماعیل نجار به مسئولان مربوطه تاکید کرد که هر چه سریعتر وضعیت ساخت سالن شش هزار نفری سنندج را دنبال نموده و نتیجه را به وی اعلام نمایند.

اما وضعیت نبود اماکن مناسب ورزشی در سنندج فقط مربوط به سالن های سرپوشیده نسیت بلکه این وضعیت در زمین های چمن نیز به خوبی قابل مشاهده است که نمونه این نبود فضا چهارشنبه هفته گذشته در دیدار دو تیم زاگرس کردستان مس سرچشمه رفسنجان در قالب مسابقات فوتبال دسته دو باشگاه های کشور به خوبی قابل مشاهده بود.

در روزهای که بعضی از بازی های لیگ برتر فوتبال کشور در سایر نقاط کشور پنج هزار تماشاگر ندارد برای مسابقه دسته دوم در سنندج بیش از شش هزار تماشاگر حضور داشتند که باید برای حفظ این عزیزان در اماکن ورزشی برنامه ریزی بهتر صورت گیرد.