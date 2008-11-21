دانشگاهیان زنجان خواستار راه اندازی دو دانشگاه جدید شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر پرتوی روز گذشته در نشست روسای دانشگاههای زنجان با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: در حال حاضر دانشگاه آزاد زنجان دارای 14 هزار دانشجو و 85 رشته تحصیلی و 100 هزار متر مربع فضای آموزشی و دانشگاهی است.

وی خاطر نشان کرد: در دانشگاه آزاد زنجان استاندارد فضای دانشجویی که 10 متر مربع است به خوبی رعایت شده است.

رئیس دانشگاه آزاد زنجان ادامه داد: ارائه 60 مقاله ISI و 200 مقاله علمی پ‍‍ژوهشی و 200 طرح پژوهشی اتمام یافته در این دانشگاه به خوبی نشان دهنده فعالیت در راستای اهداف کیفی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و نظام آموزش عالی کشور است.

پرتوی تأکید کرد: ارائه خوابگاه به تمامی دانشجویان دختر و دانشجویان پسر غیربومی از مهمترین وی‍ژگیهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان است.

وی افزود: با توجه به این که 6 درصد جمعیت زنجان را دانشجویان تشکیل می دهند، به خوبی مشخص است که این استان پتانسیل تبدیل شدن به استان دانشگاهی کشور را دارد به همین خاطر مهمترین خواسته ما توسعه هرچه بیشتر آموزش عالی در این استان است.