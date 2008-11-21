نوزاد بدنیا آمده در واگن مسافر مادم العمر قطار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس این نوزاد روز چهارشنبه در قطار مونیخ به دنیا آمد و مسئولان قطار تصمیم به اعطای بلیط به وی گرفتند.

بنابرهمین گزارش تا وقتی که قطار مونیخ به کار خود ادامه می دهد این نوزاد نیز می تواند از این خط به طور رایگان استفاده کند.

مادر این نوزاد از اول خط سوار قطار شد و پس از مدت کوتاهی دچار درد شد و نوزاد خود را در خط 82 این قطار به دنیا آورد.

به همین دلیل مسئولان تصمیم گرفتند به عنوان هدیه روز تولد یک بلیط رایگان مادام العمر به او هدیه کنند.

مادر او می گوید اصلا" قرار نبود نوزاد در این زمان به دنیا بیاید و برای همین به هیچ وجه انتظار درد و تولد نوزاد را نداشت.



استفاده از قطار یکی از اصلی ترین راهکارهای دولت اروپا بویژه آلمان برای حمل و نقل عمومی است و همین مسئله موجب شده تا بسیاری از مردم قاره سبز توجه ویژه ای به استفاده از قطار داشته باشند.