ایران را دوست دارم/ ساختن الگوی جمهوری اسلامی وظیفه همه ماست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر حجت الاسلام سید محمد خاتمی، ، مراسم بزگداشت بیستمین سالیاد آیت الله حاج سید روح الله خاتمی با حضور مهمانان شرکت کننده در مجمع سالیاد آیت الله خاتمی و با استقبال پانزده هزار نفری مردم استان یزد، در مصلی بزرگ اردکان برگزار شد. هر چند که سخنران این برنامه حجت الاسلام و المسلمین مقدم ذکر شده بود، اما به دلیل درخواست های مردم حجج اسلام سیدمحمد خاتمی و سیدحسن خمینی نیز به ایراد سخن پرداختند.



خاتمی در ابتدای سخنان خود با اشاره به این سخن از پیامبراکرم (ص) که "حب الوطن من الایمان"،گفت: این سخن از رسول الله که وطن را دوست داشتن از ایمان است به واقع سخنی حکیمانه است، شاید هیچ کسی جز انسانی که دچار بیماری باشد را نتوان پیدا کرد که به وطن و سرزمین خود عشق نورزد.



سیدمحمد خاتمی ادامه داد: طبیعی است، دینی که دین فطرت است نیز نمی تواند این مسئله را نفی کند، ولو اینکه این سخن از پیامبر(ص) هم نباشد، با نگاه عمیق و ژرف نگر، می توانیم دریابیم که دوست داشتن وطن امری واقعا ایمانی و مورد تائید اسلام است.

وی به شعری از مولوی اشاره کرد و اظهار داشت: مولوی نگاهی عارفانه به این قضیه دارد، دوست داشتن سرزمینی که در آن انسان به دنیا آمده ، در آن زیسته است و بخش عمده شخصیت عمده او که عبارت است از خاطرات متبلور شده در وضعیت او، همین سرزمین است.



رئیس بنیاد باران ادامه داد: من ایران را دوست دارم، چرا که ایران سرزمین من است، ایران در موقعیت ممتاز تاریخی و جغرافیایی است، ایران مرکز اندیشه ها، تمدن و فرهنگ است که جهان را وامدار خود کرده است.



رئیس جمهور سابق کشورمان یادآور شد که اگر امروز از تمدن بزرگ غرب صحبت می شود از یاد نبریم که روزی و روزگاری همین غرب و همه جهان در مقابل تلألؤ تمدنی که در اینجا شکل گرفته است خاضع بودند.



خاتمی تصریح کرد:ایران را دوست دارم چون ملتش اسلام بزرگ را با آغوش باز پذیرفت و جان خودرا با آفتاب اسلام بارور کرد، ایرانی نقشی ممتاز در تاسیس و تمدن فاخر اسلامی داشت، ایران را دوست دارم به خاطر اینکه ملت ایران در طول صدها سال با همه مشکلات،همه شبیخون ها، غارت ها و حکومت های جبار برای آزادگی و آزادی زیستن، هزینه پرداخت.



رئیس موسسه بین المللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها همچنین گفت:ایران را دوست دارم که در عصر و دوران جدید پیشتاز استقرار جامعه آزاد، آباد و نظامی برآمده از خواست مردم و خاضع در برابر اراده مردم بوده است، ایران را دوست دارم برای اینکه به پیشوایی پیشوایان بزرگ دینی خویش و مصلحان صدها سال است که همواره در برابر استبداد و استعمار فریاد کشیده است.



وی افزود: ایران را دوست دارم که زادگاه انقلاب شکوهمند اسلامی است،انقلابی که پیشوای بزرگ آن حضرت امام (ره) در عین مبارزه با استکبار و مبارزه با استبداد، خواستار استقلال، آزادی و پیشرفت این کشور بوده است.



رئیس جمهور سابق کشورمان تاکید کرد: ایران این افتخار را در میان جنبش های اسلامی داشته که پیشنهاد جمهوری اسلامی را داده است، یعنی نظامی که پایه آن مردم هستند، نظامی که برآمده از رای و نظر مردم است و حکومتش مسئول در برابر مردم است و توانسته در عین آزادی، معیارهای دینی، ارزشی و اخلاقی خود را داشته باشد.



سیدمحمد خاتمی تصریح کرد: ایران را دوست دارم چون دارای این عظمت است و افتخار می کنیم که وطن ما ایران است.



وی خطاب به حضار و نیز همه ایرانیان گفت: خواهران و برادران! امروز اینکه دوست داشتن وطن از ایمان است، تنها احساس نیست،بلکه عزم و اراده ای برای ساختن و آبادکردن ایران است و تبدیل کردن ایران به الگویی که در انقلاب اسلامی وعده آن را دادیم.



رئیس بنیاد باران تاکید کرد : ایران عقب مانده و ایرانی که انسانهای آن از هر جهت احساس غرور و افتخار نکنند، آن ایرانی نیست که خدای ایران و ملت ایران از ما انتظار ساختن آن را دارند.



سید محمد خاتمی سپس به زادگاه خود اشاره کرد و گفت: یزد را دوست دارم که دارالعباده و کانون هنر فکر اندیشه و ایمان است، اگر بخواهیم در سراسر ایران خالص ترین فرهنگ اسلامی و ایرانی را بگوئیم، آیا منطقه ای جز یزد را می توان سراغ گرفت که خشونت طبیعت، گرما، سرما و خشکی و بی آبی را با همت خویش تبدیل به فضایی سرشار از زندگی آفرینندگی و ابتکار کرده است.



رئیس جمهور سابق کشورمان ادامه داد: اردکان را دوست دارم، نه تنها از آن جهت که در آنجا زاده شده ام از آن جهت که در میان مردمی خود را می بینم که جانشان سرشار از ایمان،روشن بینی، اندیشه گری، تلاش، خیرخواهی و اخلاق است.



وی تاکید کرد: وطن ما در درجه اول اردکان، در پهنه گسترده تر یزد و باز هم گسترده تر از آن ایران است؛خداوند از کسانی که کوشیده اند یا می کوشند اسلام را در برابر ایران قرار دهد نخواهد گذشت ؛ زیرا اسلام در ایران بارور شده و ایران از اسلام عزت گرفته است.



خاتمی همچنین با اشاره به پیشنهادهای خشن، تند و ناروایی که امروزه به نام اسلام مطرح می شود، هشدار داد که این پیشنهادها برای این است که بهانه به دست دشمنان اسلام بدهند، تا اسلام را بکوبند و آن را بد جلوه دهند.



رئیس موسسه بین المللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها با اشاره به اینکه در مقابل این پیشنهادها، مردمسالاری سازگار با دین در جمهوری اسلامی مطرح و عمل شده است یادآور شد: پیشوای این انقلاب،حضرت امام خمینی پیشنهاد جمهوری اسلامی را می دهد و برای تحقق آن ارزش و حقوق قائل است.



وی ادامه داد: ایران را به خاطر همه اینها دوست دارم و وظیفه همه ماست که برای ساختن الگویی به نام جمهوری اسلامی تلاش کنیم و نیز افتخار کرده و می کنم در ایران بزرگ، این بنده کوچک قطره کوچکی از دریای عشق و ایمان شما مردم اردکان است و درود بر مردم ایران.



رئیس جمهور سابق کشورمان در ادامه اظهار داشت: اردکان را دوست دارم، به خاطر شخصیت های بزرگی که داشته است که اگر بخواهم نام بزرگان گذشته و حال صحبت کنم جلسه به درازا می کشد،ولی با اشاره به موضوع جلسه می گویم که یکی از آنها آیت الله خاتمی بود که امروز بیستمین سالیاد او را گرامی داشتیم.



بنا بر این گزارش در این مراسم همچنین حجت الاسلام سید حسن خمینی در سخنانی کوتاه یاد و خاطراه آیت الله خاتمی را گرامی داشت و مردم حاضر در جلسه نیز بارها با شعار «صل علی محمد، بوی خمینی آمد» به ابراز احساسات و ارادت به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران پرداختند.



همچنین حجت الاسلام مقدم نیز در این مراسم یاد و خاطره آیت الله خاتمی را گرامی داشت و درباره شخصیت و ویژگی های فردی این روحانی روشن ضمیر سخن گفت.



گفتنی است، در هنگام سخنرانی سید محمد خاتمی نیز مردم به طور مکرر شعارهای "دسته گل محمد یه شهر خود خوش آمدی"،"خاتمی خاتمی حمایتت می کنم"، "خاتمی پاینده رئیس جمهور آینده" و"خاتمی قهرمان امید ملت بمان" سرمی دادند که وی از مردم خواست از سردادن شعارهای انتخاباتی در این مراسم پرهیز کنند.