لزوم انجام پروژه تحقیقاتی نماز / اختصاص اعتبار 100 میلیون تومانی به نماز در دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله جاسبی در هفدهمین اجلاس سراسری نماز در دانشگاه تهران افزود: در شرایط کنونی ضروری است دانشگاهیان و مسئولان امر نماز در کشور پروژه تحقیقاتی را برای پاسخ به این سوال که سرمایه گذاری در راستای اقامه نماز و توسعه مساجد چه منافع و مزایایی در حوزه های اجتماعی و فرهنگی دارد، انجام دهند.

وی افزود: با توجه به اینکه اقامه نماز در میان اقشار مختلف مردم می تواند هزینه رسیدگی به تخلفات و جرمهای شناخته شده و همچنین جرمهایی نظیر رشوه و قتل را کاهش دهد، بهتر است با استفاده از راهکارهای کارشناسی و برنامه ریزی دقیق نتایج مثبت توسعه نماز را تبیین کنیم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به افزایش بیماریهای روحی و روانی در سطح جوانان خاطرنشان کرد: مطمئناً با گسترش نماز و شناساندن مزایای اقامه آن برای جوانان بسیاری از مشکلات روحی و روانی و اجتماعی در سطوح مختلف و در میان جوانان کاهش خواهد یافت.

وی با اشاره به تشکیل شورای عالی اقامه نماز و عضویت دانشگاه آزاد اسلامی در آن اظهار داشت: جلسات منظمی در ارتباط با اقامه نماز در واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی در حال برگزاری است و برای این امر پست سازمانی نیز پیش بینی شده است.

جاسبی افزود: برگزاری مراسم پرفیض اعتکاف در تمامی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ کتابهایی با عنوان نماز و نیایش، معراج مومن، در آستان نیایش و نماز در ادیان و ارائه بیش از 59 مقاله ویژه استادان و 80 مقاله ویژه دانشجویان به دبیرخانه هفدهمین اجلاس سراسری نماز از جمله مهم ترین اقدامات دانشگاه آزاد اسلامی در راستای اقامه نماز است.

رئیس دانشگاه آزاد به تهیه شیوه نامه بازدید و نظارت از مناطق و واحدهای دانشگاهی از لحاظ انجام اقداماتی در امر اقامه نماز خبر داد و گفت: صندوقی در دانشگاه آزاد اسلامی با سرمایه ای حدود 100 میلیون تومان ایجاد شده است که از برنامه های واحدها با موضوع نماز حمایت مالی می کند.

وی با بیان این که طی دو سال اخیر طرح ساخت 100 مسجد در 100 واحد دانشگاهی آغاز شده است گفت: تاکنون 49 مسجد ساخته شده و 51 مسجد نیز طی یک سال آینده آماده بهره برداری خواهد شد و 100 مسجد دیگر نیز در آینده نزدیک احداث می شود.