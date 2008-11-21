نخستین بیمارستان‌ مجهز صحرایی 3 ساعته راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محبی‌راد سخنگوی هفتمین مانور سراسری مدیریت بحران شهر تهران گفت: در اجرای هفتمین مانور زلزله 3 بیمارستان صحرایی مجهز کامل در مناطق 22و20 و محوطه سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران بر پا می شود که از این میان یک بیمارستان با استفاده از تجهیزات روز دنیا به صورت کامل در ظرف کمتر از 3 ساعت بر پا می شود.

وی درباره قابلیت‌های بیمارستان صحرایی که در روز مانور بر پا می‌شود، افزود: از جمله قابلیت‌های این بیمارستان، سریع ‌الاحداث بودن و برخورداری از تجهیزات کامل یک بیمارستان مجهز است که ظرف کمتر از 3 ساعت قابل بر پایی و جمع‌آوری است.

محبی‌راد در ادامه با اشاره به بکارگیری کپسول‌های اطفاء حریق بسیار کوچک و دارای قابلیت‌های بالا در اجرای این مانور اظهار داشت: این کپسول که بسیار کوچک است 5 برابر کپسول‌های معمولی قدرت اطفاء حریق دارد و علاوه بر اطفاء مواد شیمیایی در اطفاء حریق ناشی از بنزین و الکترونیک هم کاربرد دارد. سخنگوی هفتمین مانور سراسری مدیریت بحران ادامه داد: در اجرای مانور از سرویس‌های بهداشتی و حمام سیار و مخازن آب و سوخت انعطاف‌پذیر نیز استفاده خواهد شد.

وی گفت: مخازن سوخت انعطاف‌پذیر این قابلیت را دارند که در صورت سقوط از ارتفاع نیز هیچ خطری را متوجه افراد نمی‌کنند و این مخازن برای اولین بار در اجرای مانورهای زلزله استفاده می‌شود.

محبی‌راد خاطر نشان کرد : در هفتمین مانور سراسری مدیریت بحران شهر تهران آخرین تجهیزات حمل مصدومین و کمک‌های اولیه جدید نیز برای اولین بار استفاده خواهد شد. وی ادامه داد : برانکاردهای ویژه حمل مصدوم با برخورداری از فن آوری روز دنیا علاوه بر سبک بودن، خدمات ویژه‌ای را به مصدوم ارائه می‌دهد که این نوع برانکارد در این مانور مورد استفاده قرار می گیرد.

