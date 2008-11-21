انفجار بمب در شمال پاکستان دست کم 10 کشته به جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مسئول اطلاع رسانی شمال پاکستان روز جمعه خبر داد که در پی انفجار بمب در مراسم تشییع جنازه یکی از اهالی شهر دراسماعیل که روز گذشته کشته شده بود، 10 نفر کشته و 40 نفر دیگر زخمی شده اند.

صبح امروز نیز یک روحانی شیعه پیش از آغاز مراسم تشییع کشته شد.

یکی از شرکت کنندگان در مراسم تشییع جنازه گفت : یکی از دوستان ما دیروز و یکی دیگر امروز به شهادت رسیدند. ما برای قدردانی از آنان در این مراسم که به یک قتلگاه تبدیل شد، شرکت کردیم.

برخی از افراد حاضر در محل از انفجار انتحاری سخن گفته اند.

دراسماعیل منطقه ای مرزی و قبیله ای در استان وزیرستان است که به عنوان محلی امن برای القاعده و طالبان به شمار می رود. این منطقه در روزهای اخیر شاهد انفجارهای مکرر و کشته شدن افراد بیگناه است.