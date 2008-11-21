به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کتابخانه ملی بلاروس با اشاره به علاقمندی فراوان فرهیختگان بلاروسی به آثار و نسخ خطی ایران گفت : کتابها و دست نوشته‌های قدیمی به زبان فارسی در کتابخانه ملی بلاروس بسیار محدود است و ما خواستار آنیم که نمایشگاهی از این نسخ با همکاری کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در بلاروس برپا شود .



ماتولسکی حضور دانشجویان ایرانی در بلاروس و دانشجویان بلاروسی علاقمند به زبان فارسی را یک از زمینه‌های رشد روابط علمی و فرهنگی میان دو ملت خواند و افزود: پایانه‌های اطلاعاتی اینترنتی زیادی توسط کشور بلاروس و به زبانهای روسی و انگلیسی ایجاد شده است که می‌توانیم با توجه به نیاز این گروه منابع فارسی را نیز به آن بیافزاییم.



ماتولسکی همچنین به برنامه دیجیتالی کردن منابع کتابخانه ملی این کشور (رادی ویلیان) اشاره کرد و خواستار همکاری متخصصین کشورمان در این پروژه شد .



مشاور فرهنگی رئیس جمهور کشورمان در این دیدار نقش روابط دو کتابخانه ملی در گسترش ارتباطات فرهنگی میان دو کشور را مهم دانست و افزود: موافقت‌نامه همکاری میان دو کتابخانه زمینه مناسبی برای استفاده از تجربیات دو کشور برای پیشرفت های علمی و فرهنگی است .



اشعری بنای عظیم ، مدرن و نمادین کتابخانه ملی بلاروس را نشانه علاقه مندی مردم این کشور به کتاب و کتابخوانی خواند و افزود : کاربردهای که برای بخش های مختلف این کتابخانه ایجاد شده است نشان دهنده نگاه به کتاب به عنوان عاملی تاثیر گذار در شئون مختلف زندگی است.



رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ، برپایی نمایشگاهی از میراث مکتوب ایران و بلاروس در کشورهای یکدیگر را زمینه مناسبی برای معرفی فرهنگ و تمدن دو ملت دانست و گفت: ما آماده ایم نمایشگاهی از نسخ خطی ایرانی و همچنین کتابهایی ایرانی و بلاروسی ترجمه شده به زبان مقابل را درکتابخانه ملی بلاروس برگزار کنیم .



اشعری غنی کردن منابع کتابخانه ای در مورد فرهنگ و تمدن طرف مقابل را نیز یکی دیگر از راههای شناخت بیشتر دو ملت دانست و افزود : کارشناسان دو طرف نیز با توجه به برنامه های دیجیتالی کردن منابع می توانند با یکدیگر همکاری داشته باشند.



کتابخانه ملی بلاروس دارای یکی از بزرگ‌ترین مخازن کتاب در میان کشورهای اروپایی است که در زیربنایی بالغ بر پنجاه و پنج هزار متر مربع بیش از هشت و نیم میلیون جلد کتاب را در خود جای داده است.



121 مورد مدرک مرتبط با ایران به زبان انگلیسی و 5620 مقاله تالیف شده در حوزه کشورهای مشترک المنافع در مورد کشورمان و همچنین بیش از 963 هزار منبع کتابخانه ای مرتبط با ایران که در این کشورها تالیف شده است از جمله منابع موجود در کتابخانه ملی بلاروس است .