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۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۲۶

راه اندازی سیستم اطلاع رسانی تعرفه اپراتورهای طرف قرارداد همراه اول

سیستم اطلاع رسانی در خصوص تعرفه اپراتورهای طرف قرارداد همراه اول جهت استفاده حجاج و مشترکینی که قصد عزیمت به سایر کشورها را دارند راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: استفاده از این سرویس با ارسال پیامکی با فرصت خاص به شماره 30009 می باشد که این سیستم اپراتورهای کشورها و تعرفه آنها را برای مشترک ارسال می کند.

بر این اساس مشترک با درج حروف لاتین ابتدا حرف R را نوشته و سپس نام کشور یا کد کشور مورد درخواست را تایپ می کند و در ادامه می تواند نام اپراتور مربوطه را بیاورد. مشترک در بین هر یک از این موارد می تواند از نقطه یا ویرگول استفاده کند.

در صورتی که مشترک خواهان کمک باشد، می تواند با ارسال حروف RII اطلاعات لازم در این خصوص را دریافت کند.

 

کد مطلب 787003

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