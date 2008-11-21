فرستادگان ویژه نوری المالکی به کشورهای همسایه می روند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "الصباح" چاپ بغداد،"عباس البیاتی" عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق از اعزام هیئتهای رسمی حامل پیامهای دولتی به برخی کشورهای همسایه و منطقه با هدف توضیح موضع عراق درباره عقب نشینی نظامیان آمریکایی از این کشور خبر داد.



به گفته بیاتی، سه هیئت دولتی اخیرا به مصر، سوریه و امارات سفر کرده بودند و پیامهای اطمینان بخش نوری المالکی نخست وزیر عراق را تقدیم سران این کشورها کردند.



عباس البیاتی خاطر نشان کرد : هدف از سفر این هیئتها این است که این کشورها در جریان توافقنامه که دربرگیرنده جدول عقب نشینی و بازیابی حاکمیت کامل عراق است، قرار گیرند و همچنین این کشورها مطمئن شوند که هیچ بند یا ماده ای در توافقنامه وجود ندارد که تسهیلاتی برای زیان رساندن به این کشورها را (برای آمریکا) فراهم کند.



علاوه بر این، تاکید شود که این توافقنامه هیچ خدشه ای به هیچ یک از تعهدات عراق در قبال کشورهای عربی و اسلامی وارد نخواهد کرد.



عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق گفت : هیئتهای رسمی اعزامی، هرگونه ابهام درباره توافقنامه را در سفرهای مرحله ای خود برطرف خواهند کرد.



بیاتی خاطر نشان کرد : برای ما دستیابی به تدابیری با کشورهای همسایه درباره امنیت متقابل اهمیت دارد.



به گفته وی، این هیئتها همچنین به کشورهای ایران، ترکیه، عربستان و در مرحله دوم به بحرین، قطر، عمان و احتمالا یمن اعزام خواهند شد.



این در حالی است که نمایندگان پارلمان عراق همچنان به بحث و تبادل نظر درباره توافقنامه امنیتی ادامه می دهند؛ با وجودی که وزیران امورخارجه و دارایی در نشست روز گذشته پارلمان حضور یافتند، اما پارلمان موفق به تکمیل بررسی دوم توافقنامه عقب نشینی نشد.



پارلمان عراق از 27 آبان بررسی توافقنامه امنیتی جنجال برانگیز امنیتی با آمریکا را که به تایید دولت مالکی رسیده است،آغاز کرد.

کابینه عراق 26 آبان در نشستی فوق العاده این توافقنامه را تصویب کرد. این توافقنامه در حالی تصویب شد که همچنان با مخالفت و اعتراض مردم،احزاب و جریانهای سیاسی مختلف این کشور همراه است.

قرار است توافقنامه امنیتی چهارم آذر در پارلمان عراق به رای گذاشته شود.

نشست روز گذشته پارلمان، شاهد شکاف آشکاری میان فراکسیونهای مختلف در تعامل با توافقنامه امنیتی بود.