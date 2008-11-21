اوضاع آشفته پیام پیش از رویارویی با راه آهن

به گزارش خبرنگار مهر، استعفای خداداد عزیزی، مشکلات مالی، زمزمه های تغییر مدیریت در باشگاه پیام و ... باعث شده بود تا بازیکنان غیربومی این تیم از سفر به تهران برای رویارویی با راه آهن در هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور، خودداری کنند.

از سوی دیگر تعداد 10 بازیکن تیم فوتبال پیام که اهل مشهد بودند راس ساعت 8 شب در محل عزیمت تیم به تهران حضور یافته و آماده سفر می شوند آنهم در حالی که بازیکنان غیربومی در خوابگاه مانده و تمایلی به همراهی تیم نداشتند.

با تلاش مسئولان باشگاه پیام بالاخره بازیکنان غیربومی رضایت می دهند که در سفر به تهران همراه تیم باشند و حوالی ساعت 21 به جمع دیگر بازیکنان می پیوندند و تیم با ترکیب کامل مشهد را ترک می کند.

تیم فوتبال پیام پیش از ظهر امروز وارد تهران شد و تا ساعتی دیگر در ورزشگاه اکباتان تهران مقابل راه آهن صف آرایی می کند.

علی صلاحی ،مدیرعامل باشگاه پیام مشهد، در خصوص دیدار این تیم مقابل راه آهن شهرری به خبرنگار مهر گفت: با ترکیب کامل به تهران آمده ایم و حتما مقابل راه آهن به میدان خواهیم رفت. بازیکنان پیام با انگیزه ای بالا به دیدار راه آهن خواهند رفت و همین انگیزه آنها عامل امیدواری ما در بازی امروز است. امیدواریم در بازی امروز پیروز شویم تا شاید این پیروزی پایانی باشد بر تمام مشکلات و ناکامی های اخیر پیام.