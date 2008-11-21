رایزنی طالبانی با حکیم درباره توافقنامه امنیتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح چاپ بغداد، در دو روز گذشته، نشستهای دوجانبه ای میان رهبران سیاسی عراق درباره توافقنامه امنیتی برگزار شد؛ در حالی که رئیس پارلمان عراق تصمیم به ادامه گفتگوها درباره این قرارداد بحث برانگیز گرفته است؛ رایزنی های سران سیاسی عراق با هدف دستیابی به اجماع ملی میان گروههای سیاسی اصلی در این زمینه ادامه دارد.



جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق، چهارشنبه به دیدار سیدعبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق و رهبر بزرگترین فراکسیون پارلمانی این کشور رفت تا آخرین تحولات روند سیاسی و سازوکارهای لازم برای دستیابی به نتایج بهتر را با وی بررسی کند.



حکیم و طالبانی به توافقنامه عقب نشینی نظامیان آمریکایی از عراق(توافقنامه امنیتی) و بحث و بررسی هایی که در پارلمان عراق در این زمینه انجام می شود، پرداختند.

همچنین "کوسرت رسول" معاون رئیس منطقه کردستان عراق، در دیدار با نوری المالکی نخست وزیرعراق، درباره این توافقنامه جنجال برانگیز بحث و تبادل نظر کرد.

محمود المشهدانی رئیس پارلمان عراق نیز روز گذشته در دیدار با سفیر انگلیس در عراق تاکید کرد مسیر توافقنامه در پارلمان به مشکل برخورده است.

وی خواستار توافق میان همه گروههای سیاسی درباره این توافقنامه شد.

پارلمان عراق از 27 آبان بررسی توافقنامه امنیتی جنجال برانگیز امنیتی با آمریکا را که به تایید دولت مالکی رسیده است،آغاز کرد.

شورای وزیران عراق 26 آبان در نشستی فوق العاده این توافقنامه را تصویب کرد. این توافقنامه در حالی تصویب شد که همچنان با مخالفت و اعتراض مردم،احزاب و جریانهای سیاسی مختلف این کشور همراه است.

قرار است توافقنامه امنیتی چهارم آذر در پارلمان عراق به رای گذاشته شود.



نشست روز گذشته پارلمان، شاهد شکاف آشکاری میان فراکسیونهای مختلف در تعامل با توافقنامه امنیتی بود.