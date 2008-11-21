"سلام" شعار مسلمانان برای تقویت همدلی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی که در خطبه اول نماز جمعه امروز تهران سخن می گفت به تشریح و تفسیر آیات مربوط به سلام پرداخت و با اشاره به کلمه "سلام" گفت : این نشان می دهد اسلام دین منطق و فطرت و فضای آرام است که مردم در آن با فکر و تحقیق راه اندازی را انتخاب می کنند.

وی با اشاره به کلمه "سلام" گفت: در سلام ، سلامت ، امنیت ، آرامش ، امان دادن به طرف مقابل و فضای محبت آمیز در جامعه ایجاد کردن نهفته است و این شعار مسلمانان است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در عین حال با بیان اینکه دفاع از اسلام جدی است گفت: دفاع حق هر ملت و انسانی است.

وی در بیان کرامات سلام و با اشاره به اینکه اصل ادای سلام در پایان نماز در همه فرقه های شیعی هر چند با کلمات متفاوت پذیرفته شده است به ذکر سلام های ذکر شده در قرآن پرداخت و یادآور شد که سلام پیامبران و قرآن نه تنها مسلمانان و بلکه مشرکان را نیز در بر می گیرد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت : اگر دشمنان ما به همین موضوع سلام توجه کنند و درمی یابند با اسلامی طرف هستند که با جنگ و نزاع اولیه همخوان نیست.

رئیس مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: اگر واقعیت اسلام را بهتر برای دنیا باز کنیم امروز که در جهان شعار صلح داده می شود و دوره جنگ های کشورگشایی در حال سپری شدن است ، افکار عمومی و افراد با سواد جهان بهتر اسلام را درک خواهند کرد.

وی همچنین با تاکید بر اهمیت توجه به کلمه سلام و بویژه سلام نماز در داخل کشور گفت: در داخل کشور با توجه به حکم نماز و این شعار سلام باید بفهمیم که نباید کینه توزی کنیم و بلکه باید به هم کمک و محبت کنیم و سعی کنیم تا سلامت و همدلی که بسیار در وحدت ملت مهم است ایجاد شود.

آیت الله هاشمی رفسنجانی خطاب به نمازگزاران گفت: توجه داشته باشید سلام آخر نماز چه پیامی برای ما دارد .