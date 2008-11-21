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۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۰۸

"ترجمان دانش" در دانشگاه علوم پزشکی تهران اجرایی می شود

"ترجمان دانش" در دانشگاه علوم پزشکی تهران اجرایی می شود

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: مداخلات لازم برای اجرایی شدن طرح ترجمان دانش در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد.

دکتر اکبر فتوحی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح ترجمان دانش یک پروژه دو ساله است که با تغییر پروپوزالها آغاز می شود و اعضای هیئت علمی می آموزند که چگونه فعالیت های پژوهشی را به نظر سایر افراد برسانند.

وی اضافه کرد: این طرح در دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز شده و برای این کار کارگاه آموزشی و مشورتی برای اعضای هیئت علمی برگزار شده است.

فتوحی خاطرنشان کرد: بر اساس نتایج کاری تیم ترجمان دانش پژوهشگران می آموزند که چگونه نتایج فعالیت های پژوهشی خود را به نظر سایر افراد برسانند و تصمیم گیران حوزه نظام سلامت و مدیران بتوانند از نتایج طرح های پژوهشی آنها استفاده کنند و روش ارائه این آموخته ها را یاد بگیرند.

کد مطلب 787015

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