"ترجمان دانش" در دانشگاه علوم پزشکی تهران اجرایی می شود

دکتر اکبر فتوحی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح ترجمان دانش یک پروژه دو ساله است که با تغییر پروپوزالها آغاز می شود و اعضای هیئت علمی می آموزند که چگونه فعالیت های پژوهشی را به نظر سایر افراد برسانند.

وی اضافه کرد: این طرح در دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز شده و برای این کار کارگاه آموزشی و مشورتی برای اعضای هیئت علمی برگزار شده است.

فتوحی خاطرنشان کرد: بر اساس نتایج کاری تیم ترجمان دانش پژوهشگران می آموزند که چگونه نتایج فعالیت های پژوهشی خود را به نظر سایر افراد برسانند و تصمیم گیران حوزه نظام سلامت و مدیران بتوانند از نتایج طرح های پژوهشی آنها استفاده کنند و روش ارائه این آموخته ها را یاد بگیرند.