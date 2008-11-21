امیدوارم جایزه بهترین بازیکن فوتسال آسیا دوباره به ایران بیاید

به گزارش خبرگزاری مهر، در فهرست نهایی بهترین‌های سال آسیا وحید شمسایی و مصطفی نظری، دروازه بان ایران در کنار "دایسوکه اونو" سه نامزد بهترین بازیکن فوتسال آسیا را تشکیل می دهند.

شمسایی که پس از قهرمانی ایران در بازیهای آسیا سال 2008 در تایلند توانست بهترین بازیکن مسابقات شود، در این خصوص به پایگاه خبری فوتبال آسیا گفت : " خوشحالم که تا اینجا بالا آمده‌ام. نامزد شدن من نشان می دهد که توانسته‌ام آمادگی مداومی داشته باشم و در نوسان نبوده‌ام".

شمسایی در 10 دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا هفت بار بهترین گلزن مسابقات شده است. او برای سومین بار است که نامزد بهترین بازیکن سال آسیا می شود و سال گذشته نیز توانست این جایزه را در سیدنی تصاحب کند.

وی در این خصوص گفت:" سال 2007 بهترین گلزن بازیها نبودم اما تابستان گذشته در تایلند آقای گل شدم و در برزیل هم بازیهای موفقی داشتیم و همراه با نظری در جمع 10 نفر برتر جام جهانی قرار گرفتیم. فکر می کنم امسال شرایط بهتری از سال گذشته دارم اما باید منتظر باشیم و ببینیم در شانگ‌های چی کسی انتخاب می شود".

کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران با اشاره به انتخاب مصطفی نظری در جمع بهترین‌های فوتسال آسیا، گفت:" مصطفی نظری هم در سال گذشته درخشش خوبی داشت. او در بازی ما مقابل ژاپن در تایلند واقعا خوب بود. در برزیل هم که همه دیدند چه دروازه‌بانی فوق العاده‌ای کرد. امیدوارم با انتخاب یکی از ما دو نفر این عنوان در آخر به فوتسال کشورم برسد تا همه خوشحال شوند".

وی در خاتمه تصریح کرد: " اگر موفقیتی برای فوتسال ایران بدست آمده باید آن را مدیون کار دسته جمعی دانست. ما می توانستیم به افتخارات بزرگتری برسیم که یک گل کمتر زدیم و بعد از تساوی 5 بر5 با ایتالیا به نیمه نهایی جام جهانی نرفتیم. امیدوارم در مراسم بهترین‌های سال آسیا در شانگ‌های موفق باشیم و با جوایزی که می گیریم پرونده سال فوتسال ایران را با خوشحالی بیشتری ببندیم".