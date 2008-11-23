موسیقی پاپ در یک جشنواره جدی حرفی برای گفتن ندارد

مجید کیانی نوازنده سنتور با بیان این مطلب در خصوص حضور موسیقی پاپ در جشنواره موسیقی فجر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : وجود یک جشنواره جدی برای برقراری تعادل در جامعه هنری است ولی آنگونه که من اطلاع دارم قوانین برگزاری جشنواره ها در سطح بین الملل در طی چندسال اخیر تا اندازه ای تغییر کرده و انواع موسیقی هایی که جنبه عامه پسندتر دارند وارد جشنواره ها شده است و متاسفانه جشنواره موسیقی فجر هم بی تاثیر از این موضوع نیست .

وی درادامه افزود : جشنواره موسیقی فجر یک جشنواره ملی با بررسی رویدادهای دوران انقلاب است وحضور موسیقی پاپ در شان موضوعیت این جشنواره نیست البته دریک نگاه کلی آن بخش از موسیقی که با عنوان موسیقی سنتی در جشنواره حضور دارد باز هم به موسیقی مردمی نزدیک تر است که این مقوله چندان مورد انتقاد نیست چراکه موسیقی ردیف دستگاهی هر اندازه که به خواست و سلیقه مردم نزدیک باشد باز هم معنا و مفهوم موسیقی ایرانی را می دهد؛ به عنوان نمونه تصنیف "مرغ سحر" یک نمونه کاملا ایرانی است که در یکی از هفت دستگاه موسیقی ایران ساخته شده است و مورد اقبال مردم نیز هست و این مسئله هیچ اشکالی ندارد ؛ اما موسیقی پاپ موسیقی با مضمون سبک و دربرخی موارد بی مایه است.

این ردیف دان موسیقی ایران در ادامه خاطرنشان کرد : البته درچند سال اخیر بسیاری از گروههای موسیقی سنتی و یا نواحی با نوآوری هایی که انجام داده اند خیلی هم به اصالت های موسیقی ایران پایبند نبوده و نیستند اما درهرصورت از مضمون و مفاهیم والای موسیقی ایرانی دور نمانده اند بنابراین اگر جشنواره ای بتواند براساس فرهنگ ملی خودش جایگاه خوبی برای هر نوع موسیقی طراحی کند وجود گونه های موسیقی بلا مانع است اما مسئله اینجا است که موسیقی پاپ براساس الگوی خاص و درخوری طراحی نشده است.

مجید کیانی در پایان درباره چگونگی حضور بزرگان موسیقی در جشنواره گفت : به نظرمن جشنواره موسیقی فجر تریبونی است که نباید از حضور بزرگان موسیقی در بخش های مختلف خالی بماند چراکه ضرر خالی کردن عرصه در درجه اول به خود هنرمند برمی گردد حود من همیشه سعی کردم به هر شکل ممکن در عرصه باشم.

لازم به ذکر است مجید کیانی نوازنده سنتور قراراست در یکی از شبهای جشنواره تکنوازی سنتور داشته باشد که خبرآن قبلا اعلام شد.